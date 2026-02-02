Hamburgueria de Anápolis que já foi alvo de protesto responde com deboche após reclamação de cliente

Jovem contou ao Portal 6 o que aconteceu e qual foi a reação do estabelecimento

Natália Sezil - 02 de fevereiro de 2026

Prints mostram situação relatada pelo jovem. (Foto: Reprodução)

Imagine pedir quatro latas de refrigerante, receber uma unidade a menos e tentar reclamar com o restaurante por meio do aplicativo de entregas. A resposta, que poderia ser simples, te surpreende: vem em forma de “deboche”.

Foi o que aconteceu com um jovem de Anápolis, que decidiu comprar os itens em uma hamburgueria que já conhecia – segundo ele, onde já era “cliente há tempos” – e que já foi alvo de polêmicas na cidade.

O jovem relatou ao Portal 6 que a situação aconteceu na última quarta-feira (28). Ao perceber a quantidade supostamente errada, resolveu abriu uma reclamação no próprio aplicativo.

A primeira resposta foi uma possível justificativa. A mensagem enviada pelo restaurante lia: “Eu mesmo coloquei 4, só se o entregador pegou uma”.

O motivo não convenceu o cliente, que contou: “Acredito que isso não tenha acontecido porque a sacola estava de certa forma lacrada, e se tivesse sido aberta daria pra ver”.

A situação até pareceu resolvida: o jovem chegou a receber o estorno pela unidade faltante do refrigerante, mas o que veio depois surpreendeu.

“Eles me mandaram uma mensagem super debochada pedindo para que eu não pedisse mais nada na loja deles”, afirmou.

Um print compartilhado nas redes sociais mostra a exata resposta: “por favor não peça mais na minha loja, eu enviei correto seu pedido”.

O Portal 6 entrou em contato com o estabelecimento, mas não teve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Hamburgueria já foi alvo de polêmica

Em novembro de 2025, esse mesmo estabelecimento, que fica localizado na Rua Mauá, no Centro de Anápolis, foi alvo de uma outra situação polêmica.

À época, um entregador relatou que havia aceitado uma corrida, mas, ao chegar ao local do destino, não encontrou o endereço e retornou ao restaurante para devolver a máquina de cartão.

Já na lanchonete, ele pediu que cancelassem o pedido, mas acabou ofendido e xingado com palavras de baixo calão. O motociclista chegou a ser expulso enquanto era chamado de “entregador de m#rda”.

Depois disso, vários entregadores se organizaram em protesto em frente ao estabelecimento. A reportagem também buscou contato à época, mas a hamburgueria não se posicionou.

