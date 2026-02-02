Lívia Andrade expõe abuso, perseguição e cobra R$ 10 milhões de Marquinho da AudioMix

Apresentadora registrou boletim de ocorrência, obteve proteção judicial e relata episódios de medo e intimidação

Pedro Ribeiro - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A disputa judicial entre Lívia Andrade e o empresário Marcos Araújo, conhecido como Marquinho da AudioMix, ganhou novos desdobramentos após a apresentadora relatar às autoridades episódios de perseguição, vigilância e tentativa de abuso sexual.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Leo Dias, Lívia registrou boletim de ocorrência ainda em 2025, no qual afirma que passou a se sentir constantemente monitorada após o fim do relacionamento, que durou cerca de cinco anos.

Entre os relatos, está a suspeita de que o próprio motorista repassava informações sobre sua rotina ao ex-companheiro.

A apresentadora descreveu situações em restaurantes e aeroportos nas quais, mesmo após dispensar o funcionário, ele permanecia observando seus deslocamentos.

O comportamento teria sido confirmado quando o empresário demonstrou conhecimento detalhado de seus compromissos.

Ainda conforme o registro policial, houve um episódio em que Marcos teria entrado no quarto da apresentadora durante a madrugada e tentado manter relação sexual sem consentimento.

Após esse relato, Lívia afirmou que deixou de se sentir segura dentro da própria casa.

O conflito também envolve uma disputa financeira. A apresentadora afirma ter emprestado cerca de US$ 2 milhões ao empresário, valor que corresponde a aproximadamente R$ 10 milhões.

Além disso, um hotel em Santa Catarina, do qual ela detém a maior parte das cotas, teria sido alvo de invasão e retirada de bens.

Diante das denúncias, a Justiça concedeu medida protetiva de urgência, que segue em vigor.

A defesa do empresário nega as acusações e afirma que irá demonstrar sua inocência no decorrer do processo.

