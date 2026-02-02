Não é só musculação: especialistas orientam outro exercício que ajuda a reduzir inflamação no corpo após os 40

Eletroestimulação muscular ganha espaço após os 40 por ajudar a reduzir inflamação, flacidez e inchaço com treinos rápidos

Gustavo de Souza - 02 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Após os 40 anos, o corpo passa por transformações que vão além da estética. A perda de massa magra, o aumento da inflamação silenciosa e a sensação constante de inchaço se tornam mais comuns com o avanço da idade.

Nesse contexto, especialistas reforçam que manter-se ativo é essencial para a saúde. E, além da musculação, um outro tipo de exercício vem ganhando destaque por seus efeitos no corpo maduro.

Treino com eletroestimulação ganha força após os 40

A eletroestimulação muscular, conhecida como EMS ou NMES, tem chamado a atenção de médicos e fisiologistas. O método utiliza impulsos elétricos para ativar os músculos durante a execução de movimentos simples.

A técnica chegou ao Brasil em 2017, vinda da Alemanha, e se popularizou rapidamente. Celebridades e vídeos nas redes sociais ajudaram a impulsionar a curiosidade do público.

Durante a sessão, o praticante veste um colete com eletrodos que estimulam vários grupos musculares ao mesmo tempo. O treino lembra a musculação tradicional, mas com um estímulo adicional.

Menos tempo, mais músculos ativados

Um dos principais atrativos do EMS é a duração reduzida das sessões. Em cerca de 20 minutos, até 350 músculos podem ser estimulados simultaneamente.

Esse alto nível de ativação ajuda a explicar os efeitos relatados por praticantes. Entre eles estão a redução da flacidez, melhora da circulação e diminuição da retenção de líquidos.

Estudos recentes reforçam esses benefícios. Uma meta-análise publicada no European Journal of Applied Physiology apontou ganhos maiores de força e massa muscular quando a eletroestimulação é associada ao treino de resistência.

Benefícios reais, mas sem substituir a musculação

Inicialmente, a eletroestimulação era usada apenas em reabilitação e recuperação pós-operatória. Com o tempo, passou a integrar programas de condicionamento físico.

Especialistas, porém, fazem um alerta importante. O EMS não substitui a musculação tradicional, especialmente para pessoas saudáveis e ativas.

Isso ocorre porque a contração induzida pela corrente elétrica varia entre 10% e 60% da força máxima voluntária. Ainda assim, quando bem orientado, o método funciona como um complemento eficiente para reduzir inflamação e melhorar o desempenho físico.

