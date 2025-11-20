Treino híbrido ganha cada vez mais adeptos por queimar gordura e desenvolver músculos treinando menos de 1h por dia

Combinação de força e cardio promete definição, resistência e alta queima calórica mesmo para quem tem pouco tempo disponível

Gabriel Yuri Souto - 20 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Cathy Pham/Unsplash)

Durante muitos anos, acreditou-se que alcançar definição muscular exigia horas na academia e que perder gordura dependia de longos treinos aeróbicos.

A rotina moderna, porém, tornou essas práticas difíceis de manter, e isso impulsionou a popularização do treino híbrido, que combina força e cardio na mesma sessão e entrega resultados expressivos em pouco tempo.

Segundo especialistas, o treino híbrido ativa ao mesmo tempo grandes grupos musculares e diferentes sistemas energéticos, criando um estímulo intenso e eficiente.

Isso porque enquanto a força estimula o crescimento muscular e aumenta o gasto calórico diário, o cardio acelera a queima de gordura e melhora a capacidade cardiovascular.

Essa combinação, organizada em intervalos curtos, permite treinos de cerca de menos de 1h com impacto significativo na composição corporal.

Rotinas de treino híbrido para queimar gordura e fortalecer músculos

1. Rotina de força com descanso curto

Essa rotina prioriza exercícios de força com pausas mínimas, mantendo o corpo em esforço contínuo. Em 30 minutos e com apenas um par de halteres, é possível estimular grandes músculos e elevar a frequência cardíaca.

A sequência inclui 12 agachamentos com halteres, 10 flexões de braço, 12 elevações de ombro acima da cabeça, 45 segundos de prancha e 10 remadas inclinadas para cada braço. Após completar o circuito, descanse um minuto e repita quatro vezes.

2. Rotina “Fusão de força e cardio”

Inspirada no HIIT, essa modalidade utiliza apenas o peso do corpo e alterna trabalho intenso com descanso curto, o que favorece a alta queima calórica.

Faça cada exercício por 45 segundos, com 15 segundos de descanso ativo. A série inclui avanços alternados, polichinelos, burpees adaptáveis, abdominais ou elevações de pernas e escaladores. O circuito deve ser repetido três vezes mantendo o ritmo elevado.

3. Rotina complexa com halteres

Indicada para praticantes mais avançados, essa rotina usa movimentos compostos que ativam vários grupos musculares ao mesmo tempo.

Sem descanso entre os exercícios, faça 10 repetições de thruster, levantamento terra romeno, elevação de panturrilha e elevação peitoral com halteres. Descanse um minuto e meio após concluir o circuito e repita quatro séries.

Antes de iniciar qualquer uma dessas rotinas, é fundamental buscar orientação de um profissional de Educação Física, que poderá avaliar seu nível de condicionamento e ajustar o treino às suas necessidades.

Também é importante respeitar seus limites, evoluir gradualmente e manter acompanhamento adequado para evitar lesões e garantir que o treino híbrido proporcione resultados seguros e consistentes ao longo do tempo.

