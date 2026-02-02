Psicóloga afirma que nem toda procrastinação é preguiça, na verdade, pode ser um sinal de alerta

Um comportamento comum pode esconder mensagens importantes do próprio cérebro

02 de fevereiro de 2026

Procrastinação revela muito sobre você (Foto: Reprodução/ Freepik)

Por muito tempo associada à falta de disciplina ou força de vontade, a procrastinação começa a ser reinterpretada pela psicologia contemporânea.

Especialistas alertam que adiar tarefas nem sempre está ligado à preguiça, mas pode representar um mecanismo de defesa do cérebro diante de estresse, pressão excessiva ou sobrecarga emocional.

Segundo a psicóloga Gabriela Molleri, o comportamento procrastinador funciona, em muitos casos, como um sinal de alerta interno.

Quando demandas ultrapassam a capacidade emocional momentânea do indivíduo, o cérebro tende a evitar a tarefa como forma de autoproteção.

Esse adiamento, portanto, não indica desinteresse, mas dificuldade de lidar com exigências psicológicas intensas.

Estudos na área de saúde mental apontam que a procrastinação está frequentemente associada a fatores como ansiedade, perfeccionismo, medo de errar e esgotamento emocional.

Nessas situações, a cobrança excessiva tende a agravar o problema, criando um ciclo de culpa e paralisação que compromete produtividade e bem-estar.

A orientação dos profissionais é substituir a autocrítica por estratégias de organização e autocuidado. Dividir tarefas em etapas menores, respeitar limites físicos e emocionais, e estabelecer pausas adequadas são medidas eficazes para reduzir o impacto do estresse.

Em casos persistentes, a busca por acompanhamento psicológico é recomendada. De acordo com diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), comportamentos recorrentes de adiamento podem indicar sofrimento psíquico e merecem atenção.

A compreensão da procrastinação como um sinal e não apenas um defeito reforça a importância de olhar para a saúde mental como parte essencial da rotina moderna.

Veja o que ela explica sobre o assunto:

