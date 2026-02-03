Com reconhecimento facial e leitura de placas, câmeras da Prefeitura de Anápolis auxiliam na solução de quase 300 crimes

Sistema de monitoramento contribuiu diretamente para investigações e prisões no município

Pedro Ribeiro - 03 de fevereiro de 2026

(Fotos: Divulgação/ Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O sistema de videomonitoramento da Prefeitura de Anápolis foi utilizado como apoio de quase 300 ocorrências policiais entre junho de 2025 e janeiro de 2026.

As imagens captadas ajudaram tanto no atendimento em tempo real quanto na apuração de crimes registrados no município.

Levantamento aponta que os furtos lideraram os registros no período, com aproximadamente 75 ocorrências, o que representa pouco mais de um quarto do total.

Entre os casos mais frequentes estão furtos de fios, veículos, motocicletas, comércios e residências.

Em mais da metade das situações, as imagens contribuíram para a identificação de suspeitos ou localização de bens.

O sistema também foi acionado em averiguações gerais, como brigas, ameaças, disparos de arma de fogo, incêndios urbanos e apoio em casos de desaparecimento.

Roubos, ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas e registros de homicídio ou tentativa também aparecem no levantamento.

Atualmente, cerca de 286 câmeras estão instaladas em diferentes pontos da cidade e dos distritos.

O monitoramento ocorre de forma integrada com as forças de segurança, permitindo o repasse rápido de informações para viaturas em patrulhamento e apoio às investigações conduzidas pela Polícia Civil (PC).

A Administração Municipal informou que a estrutura deve continuar sendo ampliada, com foco no uso de tecnologias como reconhecimento facial e leitura de placas para reforçar o combate à criminalidade.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!