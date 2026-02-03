Erro comum na cozinha: donas de casa explicam por que o óleo não deve ir para o ralo da pia

Um hábito simples pode entupir encanamentos, causar mau cheiro e ainda virar problema ambiental; veja o que fazer com o óleo usado

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/youtube)

Jogar óleo de cozinha no ralo da pia parece inofensivo, mas é um dos erros mais comuns dentro de casa, e também um dos que mais geram prejuízo.

O líquido até desce fácil na hora, só que, com o tempo, ele esfria, endurece e gruda nas paredes do encanamento, formando uma “crosta” que vai acumulando resíduos e pode provocar entupimentos difíceis de resolver.

Quem já passou pelo transtorno sabe: o cheiro muda, a água começa a descer mais devagar e, quando o problema estoura, a solução costuma ser cara com necessidade de produtos químicos, manutenção ou até quebra-quebra para alcançar a tubulação.

Além disso, o óleo pode alcançar redes maiores, contribuindo para obstruções que afetam não só uma casa, mas trechos de esgoto e drenagem.

O impacto não para na pia. Quando vai parar no sistema de esgoto, o óleo pode dificultar o tratamento da água e, em casos de descarte irregular, alcançar rios e córregos.

A consequência é a contaminação ambiental, já que o óleo forma uma camada que atrapalha a troca de oxigênio na água, afetando a vida aquática e piorando a qualidade do recurso.

A alternativa é simples e cabe na rotina. O ideal é esperar o óleo esfriar, colocar em uma garrafa PET ou recipiente com tampa e armazenar até o descarte correto.

Em muitas cidades, há pontos de coleta que destinam esse material para reciclagem, onde ele pode virar sabão, biodiesel e outros produtos.

Para quem prefere uma solução caseira, também é possível reaproveitar pequenas quantidades em receitas específicas, desde que o óleo esteja limpo e dentro de condições seguras.

O ideal é não despejar o óleo no ralo e optar pelo descarte correto, evitando prejuízos à casa, ao bolso e ao meio ambiente.

