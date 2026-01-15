Como limpar o forno elétrico para remover toda a gordura e tirar o mau cheiro acumulado, segundo técnicos

Acúmulo de gordura no forno elétrico é o principal causador do mau cheiro, mas técnicas simples de limpeza ajudam a resolver o problema sem esforço

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

O acúmulo de gordura e respingos de comida é a principal causa do mau cheiro no forno elétrico. Além de incomodar, esse resíduo pode queimar durante o uso, soltando fumaça e alterando o sabor dos alimentos.

Técnicos recomendam uma limpeza completa sempre com o aparelho desligado da tomada e frio.

Comece retirando grades, bandejas e acessórios. Para desengordurar o interior, faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água, até ficar consistente.

Espalhe nas paredes internas e no vidro, evitando molhar a resistência e partes elétricas. Deixe agir por 20 a 30 minutos. Em seguida, borrife vinagre branco por cima: a reação ajuda a soltar a sujeira.

Remova com pano úmido ou esponja macia, repetindo até sair tudo. Se necessário, finalize com um pano apenas com água para tirar resíduos.

Para neutralizar o mau cheiro, um truque simples é usar vapor: coloque uma tigela com água e rodelas de limão (ou cascas cítricas) dentro do forno.

Ligue em temperatura baixa por 10 a 15 minutos. Após esfriar, passe um pano úmido para secar e retirar qualquer resto amolecido.

Grades e bandejas devem ficar de molho em água quente com detergente por 20 minutos. Para gordura pesada, acrescente bicarbonato. Esfregue, enxágue e seque bem antes de recolocar.

Evite palha de aço e produtos muito abrasivos, que podem riscar e danificar o revestimento. Para manter, faça uma limpeza leve após usos mais engordurados e uma limpeza profunda periodicamente.

Se o cheiro persistir, verifique cantos e a bandeja coletora: resíduos escondidos são comuns. Limpeza evita crostas sempre.

