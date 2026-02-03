Não é açúcar, nem adoçante: a técnica usada para equilibrar o sabor do café e garantir um gostinho especial

Uma técnica simples vem chamando atenção entre apreciadores atentos e exigentes sobre o grão

Magno Oliver - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/ Freepik)

Uma técnica discreta vem ganhando espaço entre baristas e entusiastas do café: o uso de mel durante a etapa de extração, em vez da adição posterior à bebida pronta.

Diferentemente do adoçamento tradicional, o método atua diretamente na infusão, influenciando a percepção sensorial do café desde o primeiro contato com a água quente.

O procedimento consiste em posicionar uma pequena quantidade de mel no fundo do filtro ou do recipiente de preparo, antes da passagem da água.

Com o calor da extração, o mel se dissolve de forma gradual e uniforme, integrando-se ao líquido ao longo do processo. Esse contato contínuo evita picos abruptos de doçura e promove uma distribuição mais homogênea dos açúcares naturais.

A prática virou a queridinha do momento e interfere na forma como o paladar percebe acidez, amargor e corpo. Ao se dissolver lentamente, o mel contribui para uma sensação de corpo mais aveludado e suaviza notas mais agressivas, sem mascarar os aromas originais do café. A doçura funciona como elemento de equilíbrio, não como protagonista.

Vale lembrar que o método não substitui a qualidade do grão ou da torra, mas pode complementar cafés com perfil mais ácido ou intenso. A técnica também respeita princípios básicos da ciência da extração, já que a temperatura elevada favorece a solubilização progressiva dos compostos do mel, evitando sobrecarga sensorial no final da bebida.

Apesar da popularidade crescente, o uso do mel exige moderação. Quantidades excessivas podem interferir no perfil original do café e alterar sua complexidade aromática.

Quando aplicada com precisão, no entanto, a técnica revela uma abordagem refinada e funcional para quem busca um café mais equilibrado, sem recorrer a açúcar ou adoçantes artificiais.

Confira o tutorial completo para você fazer em casa:

