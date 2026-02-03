Panela de pressão embaixo da torneira: especialistas alertam para os riscos desse método

Resfriar a panela com água fria parece acelerar o processo, mas pode causar choque térmico, danificar o utensílio e aumentar o risco de acidentes

Layne Brito - 03 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Colocar a panela de pressão embaixo da torneira para “perder a pressão mais rápido” é um hábito comum em muitas cozinhas, mas especialistas alertam que a prática pode ser perigosa e ainda reduzir a vida útil do utensílio.

Mesmo parecendo uma solução simples, o método envolve choque térmico, risco de falhas na vedação e até possibilidade de queimaduras.

O primeiro problema é o choque térmico. A panela sai do fogo em alta temperatura e, ao receber água fria diretamente na tampa, sofre uma mudança brusca que pode deformar peças, ressecar a borracha de vedação e comprometer o encaixe correto.

Com o tempo, isso facilita vazamentos de vapor e altera o funcionamento, elevando o risco de acidentes.

Outro ponto importante é que a água pode atingir áreas indevidas, como a válvula e o pino de segurança, levando resíduos e gordura para dentro dos mecanismos.

Isso pode provocar entupimentos, mau funcionamento e dificultar a liberação correta da pressão em usos futuros.

Há ainda um risco imediato. Ao resfriar rapidamente, a pressão interna pode cair de forma abrupta e gerar instabilidade no processo.

Se a pessoa tenta abrir a panela antes do tempo, acreditando que a pressão já saiu, pode haver liberação de vapor ou de líquido quente, causando queimaduras graves.

A recomendação mais segura é aguardar a pressão sair naturalmente, deixando a panela descansar fora do fogo.

Em situações em que é necessário acelerar com segurança, o indicado é usar o método previsto pelo fabricante, como liberar o vapor com cuidado pela válvula, com utensílio apropriado e distância segura, sempre respeitando o manual e garantindo que não há mais pressão antes de abrir.

A pressa na cozinha pode custar caro. Com alguns minutos a mais de espera e o uso correto do equipamento, é possível evitar acidentes, preservar a panela e garantir mais segurança para quem está cozinhando.

