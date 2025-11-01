Como fazer carne macia mesmo sem panela de pressão, segundo chefs

Basta conhecer as técnicas certas e ter um pouco de paciência no preparo

Pedro Ribeiro - 01 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal Adilson Figueira)

Muita gente acredita que só dá para deixar a carne bem macia se usar a panela de pressão.

No entanto, isso não é verdade. Mesmo sem esse utensílio, é totalmente possível preparar carnes suculentas, desmanchando na boca e cheias de sabor.

E o melhor: o resultado pode ser até mais saboroso, já que o cozimento lento realça os temperos e preserva os sucos naturais da carne.

Se você não tem panela de pressão ou prefere métodos mais tradicionais, continue lendo.

A seguir, veja truques práticos que chefs e cozinheiros experientes usam para amaciar qualquer tipo de carne, do boi ao frango, sem complicação.

Como fazer carne macia mesmo sem panela de pressão

1. Escolha bem o corte da carne

O primeiro passo para ter uma carne macia sem panela de pressão é escolher o corte certo.

Alguns tipos, como acém, paleta, músculo e peito, são naturalmente mais duros e precisam de mais tempo de cozimento.

Já cortes como coxão mole, patinho ou alcatra amaciam mais rápido.

Se quiser economizar tempo, opte por carnes com fibras mais curtas e menos tecido conjuntivo.

2. Use marinadas para amaciar

As marinadas são grandes aliadas quando o assunto é maciez.

Misture ingredientes ácidos, como vinagre, suco de limão ou vinho, com azeite, alho, cebola e ervas.

Deixe a carne de molho por pelo menos duas horas antes de cozinhar.

Esses líquidos ajudam a quebrar as fibras e amaciar naturalmente, além de dar muito sabor.

Esse é um truque simples que substitui com eficiência o cozimento rápido da panela de pressão.

3. Cozinhe em fogo baixo e por mais tempo

O cozimento lento é o segredo dos restaurantes para carnes macias e suculentas.

Coloque a carne em uma panela comum, adicione água ou caldo suficiente para cobrir o fundo, tampe e deixe cozinhar em fogo baixo.

A umidade e o calor suave vão amaciar a carne aos poucos, sem ressecar.

O ideal é virar de tempos em tempos e verificar se há líquido suficiente para não queimar.

Em cerca de 1h30 a 2h, o resultado é surpreendente.

4. Aposte no bicarbonato de sódio

Outro truque simples para amaciar carne sem panela de pressão é o uso do bicarbonato de sódio.

Basta espalhar uma pequena quantidade sobre a carne e deixar agir por 15 a 20 minutos antes de lavar e temperar.

O bicarbonato altera o pH da superfície, o que ajuda a quebrar as proteínas e deixa a textura mais macia.

Mas atenção: use com moderação para não alterar o sabor.

5. Finalize do jeito certo

Depois de cozinhar, deixe a carne descansar por alguns minutos antes de cortar. Isso ajuda os sucos a se redistribuírem, deixando o prato mais suculento.

Se quiser um toque especial, leve rapidamente à frigideira quente com manteiga e ervas, para criar uma casquinha dourada irresistível.

Com essas dicas, você vai perceber que não é preciso depender da panela de pressão para fazer carnes macias e deliciosas.

O segredo está na escolha dos ingredientes, no tempo de preparo e, principalmente, na paciência — um tempero que sempre faz diferença na cozinha.

