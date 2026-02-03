Surpreendeu até Luciano Hang: megaloja da Havan é inaugurada com o maior público da história da rede varejista

A primeira unidade da Havan em Goiânia virou um verdadeiro evento popular, bateu recordes da rede e marcou o início das comemorações dos 40 anos da varejista

Isabella Valverde - 03 de fevereiro de 2026

Inauguração em Goiânia aconteceu no dia 31 de janeiro. (Foto: Divulgação)

O que era para ser apenas mais uma inauguração virou um capítulo histórico para a Havan. No último sábado (31), a abertura da megaloja em Goiânia atraiu uma multidão tão grande que superou todas as inaugurações já realizadas pela rede no Brasil — um resultado que pegou até a própria diretoria de surpresa.

Desde as primeiras horas do dia, filas se formaram na porta da unidade, transformando a chegada da Havan à capital goiana em um verdadeiro evento popular. O volume de visitantes colocou a loja no topo do ranking de público da varejista, consolidando Goiânia como um novo ponto estratégico da marca.

A escolha da data não foi por acaso. A inauguração da primeira megaloja da Havan em 2026 simboliza o início das celebrações pelos 40 anos da empresa, que serão completados em junho. O recorde de público já na largada reforça o momento de expansão acelerada vivido pelo grupo.

À frente da festa esteve o empresário Luciano Hang, que fez questão de acompanhar de perto a abertura, conversar com clientes e posar para fotos. Segundo ele, a chegada da marca à cidade era aguardada há anos. “Esse namoro com Goiânia é antigo. Preparamos uma loja grande, completa e do jeito que o goianiense merece. E posso dizer: aqui ainda cabe mais Havan”, afirmou, sinalizando novas possibilidades de expansão.

Além do impacto comercial, a nova unidade também representa um reforço direto na economia local. Foram investidos R$ 100 milhões na construção da loja, que já começa a operar com cerca de 200 empregos diretos.

Entre as histórias que surgiram com a inauguração está a de Nelson Alves Moreira, de 67 anos. Aposentado, ele voltou ao mercado de trabalho como zelador da unidade e não esconde o orgulho. “Sempre quis trabalhar aqui. Quando vi a oportunidade, fui atrás e consegui. Estou realizado”, contou.

A Havan de Goiânia é a loja de número 188 da rede e a quarta em funcionamento em Goiás. Seguindo o padrão que se tornou marca registrada da empresa, a unidade conta com fachada inspirada na Casa Branca, a icônica Estátua da Liberdade e um mix que ultrapassa 350 mil itens, distribuídos entre diversos setores.

Funcionando em dias normais de segunda a domingo, das 09h às 22h, a megaloja reforça que, mesmo às vésperas de completar quatro décadas de história, a Havan segue apostando alto no varejo físico, na experiência do cliente e na conexão direta com o público regional.

