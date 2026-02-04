Adeus, panela de pressão: nova tendência conquista cozinhas brasileiras

Versão elétrica elimina riscos, amplia funções e muda a relação dos brasileiros com o preparo das refeições

Layne Brito - 04 de fevereiro de 2026

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Por muito tempo, a panela de pressão ocupou um lugar fixo nas cozinhas brasileiras — ao mesmo tempo indispensável e temida.

Embora acelerasse o preparo de alimentos como feijão e carnes, o histórico de acidentes e o medo de explosões sempre afastaram parte dos consumidores. Agora, esse cenário começa a mudar com a popularização de um novo eletrodoméstico.

A panela de pressão elétrica vem ganhando espaço nos lares ao oferecer uma combinação de tecnologia, segurança e praticidade.

Diferente do modelo tradicional, ela funciona com controle automático de pressão e temperatura, reduzindo drasticamente os riscos do manuseio manual e tornando o uso mais intuitivo.

O funcionamento se assemelha ao de outros aparelhos já comuns no dia a dia, como a panela elétrica de arroz. Por meio de botões ou painéis digitais, o usuário escolhe o tipo de preparo desejado.

Em modelos mais modernos, basta selecionar o alimento — como arroz, feijão, carnes ou sopas — e o próprio equipamento gerencia todo o processo de cozimento.

Além da função de pressão, o aparelho se destaca por ser multiuso. Ele permite refogar, fritar, cozinhar no vapor e até manter a comida aquecida na temperatura ideal para o consumo.

Sensores inteligentes acompanham o cozimento em tempo real e impedem o funcionamento caso seja detectada qualquer falha, eliminando o risco de acidentes.

Embora o preço seja superior ao de uma panela convencional, o investimento tem se mostrado vantajoso para muitos consumidores. Os modelos disponíveis no mercado custam a partir de R$ 280, com média em torno de R$ 360.

O uso de energia elétrica dispensa o gás e o menor tempo de preparo contribui para a economia no dia a dia. A função de manter aquecido também reduz a necessidade de reaquecimentos.

A praticidade se estende à limpeza, já que o revestimento interno antiaderente facilita o cuidado após o uso.

Com um único equipamento, é possível preparar refeições simples ou pratos mais elaborados, o que reduz a quantidade de utensílios na cozinha.

Outro ponto de destaque é a contribuição para uma alimentação mais saudável. O preparo com pouco óleo e a possibilidade de cozinhar a vapor ajudam a preservar nutrientes e sabores, especialmente em legumes, verduras e peixes.

Para muitos brasileiros, a panela de pressão elétrica não é apenas uma versão moderna da tradicional, mas um sinal de mudança na forma de cozinhar — mais segura, prática e alinhada ao estilo de vida atual.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!