Exercícios recomendados por médicos ajudam a reduzir a gordura abdominal de forma mais eficiente e sem esforço

Atividades simples, indicadas por médicos, aceleram o metabolismo, reduzem a gordura abdominal e cabem na rotina sem exigir treinos pesados

Gustavo de Souza - 05 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

Eliminar a gordura abdominal é um dos objetivos mais comuns — e frustrantes — para quem busca saúde e bem-estar.

A boa notícia é que médicos e especialistas apontam exercícios simples, de baixo impacto e fáceis de manter como os mais eficientes. O segredo está na constância, não na exaustão.

Caminhada acelerada: simples e poderosa

A caminhada em ritmo acelerado é frequentemente recomendada por médicos por ser segura e eficaz. Ela ativa grandes grupos musculares, aumenta o gasto calórico e ajuda a reduzir a gordura visceral, a mais perigosa para a saúde.

Outro benefício é a facilidade de adesão. Pode ser feita ao ar livre ou na esteira, sem equipamentos, e já apresenta resultados quando praticada por 30 a 45 minutos, cinco vezes por semana.

Além disso, a caminhada melhora a sensibilidade à insulina e reduz o estresse, fatores diretamente ligados ao acúmulo de gordura abdominal.

Treinos curtos de força: menos esforço, mais resultado

Exercícios de força, como agachamentos, flexões adaptadas e exercícios com o peso do próprio corpo, são aliados importantes. Eles aumentam a massa muscular, o que eleva o metabolismo mesmo em repouso.

Médicos destacam que sessões curtas, de 15 a 20 minutos, já são suficientes. O foco não é intensidade extrema, mas execução correta e regularidade.

Outro ponto-chave é a prevenção. Fortalecer músculos reduz dores, melhora a postura e diminui o risco de lesões, tornando o processo mais sustentável.

Atividades que reduzem o estresse também contam

O acúmulo de gordura abdominal está ligado ao cortisol, o hormônio do estresse. Por isso, exercícios como yoga, pilates e alongamentos guiados entram na lista de recomendações médicas.

Essas práticas ajudam a regular o sistema nervoso, melhoram o sono e reduzem inflamações. Com menos estresse, o corpo tende a armazenar menos gordura na região abdominal.

Quando combinadas com caminhada e força leve, essas atividades criam um efeito sinérgico. O resultado é um corpo mais equilibrado, com menos esforço e maior eficiência a longo prazo.

