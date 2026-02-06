Mulher encontrada nua e morta dentro de casa em Anápolis foi vítima de latrocínio; suspeitos são presos pela CPE

Corpo só foi achado pelos familiares da vítima dois dias depois do crime

Natália Sezil Natália Sezil -
CPE prendeu os dois suspeitos de latrocínio e receptação.
CPE prendeu os dois suspeitos de latrocínio e receptação. (Foto: Reprodução)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) prendeu os dois suspeitos de envolvimento na morte de Rita de Cássia Macedo, cujo corpo foi encontrado dentro de casa na noite desta quinta-feira (05), em Anápolis.

Um deles foi detido pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte. Segundo as investigações, ele estaria com a vítima ainda na terça-feira (03), quando teriam consumido bebida alcoólica e entorpecentes dentro da residência dela, no Residencial Araguaia.

Durante o encontro, a mulher teria sido agredida, não resistindo aos ferimentos. O corpo só foi encontrado pelos familiares dois dias depois.

Após o homicídio, o suspeito teria levado alguns pertences de Rita, como o celular. O homem que comprou o aparelho foi detido por receptação.

A apuração ainda não explica por que motivo a mulher foi achada nua. Isso deve continuar sendo investigado pela Polícia Civil (PC), responsável pelas providências cabíveis.

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

