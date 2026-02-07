Não é Goiânia nem Brasília: a cidade que virou o coração industrial do Brasil e atrai empresas e trabalhadores de todo o país

Localizada estrategicamente no Centro-Oeste, Anápolis se consolidou como um dos maiores polos industriais e logísticos do Brasil, impulsionando seu crescimento econômico

Gabriel Dias - 07 de fevereiro de 2026

Entardecer em Anápolis. (Foto: Matheus Araujo/Portal 6

Quando o assunto é desenvolvimento industrial no Brasil, muitos pensam automaticamente em grandes capitais como São Paulo, Goiânia ou Brasília. No entanto, uma cidade do interior de Goiás vem ganhando protagonismo nacional e se consolidando como um verdadeiro motor da economia brasileira: Anápolis.

Localizado entre Goiânia e Brasília, a cidade ocupa uma localização estratégica no Centro-Oeste e se transformou em um dos mais importantes polos industriais e logísticos do país. Essa transformação tem atraído trabalhadores e empresas de todo o Brasil para Anápolis, impulsionando, ainda mais, o crescimento da cidade.

O Distrito Agroindustrial

O maior símbolo dessa força é o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o primeiro polo industrial planejado de Goiás, considerado um dos maiores e mais relevantes complexos industriais do Brasil. O espaço abriga indústrias farmacêuticas, alimentícias, automotivas, químicas e de logística, incluindo multinacionais e grandes grupos nacionais.

Mas o maior destaque industrial de Anápolis é a indústria farmacêutica, que é referência nacional na produção de medicamentos.

Localização privilegiada

Outro fator determinante é a localização da cidade, que permite a conexão às rodovias federais. Além disso, Anápolis está próxima da Ferrovia Norte-Sul. Essa combinação facilita o escoamento de mercadorias para todas as regiões brasileiras, reduzindo custos e atraindo novos investidores.

Esse crescimento industrial reflete diretamente no mercado de trabalho. Anápolis se tornou destino de profissionais em busca de oportunidades, especialmente nas áreas industrial, logística, técnica e administrativa, e também aqueceu outros setores da economia

Com localização privilegiada, indústria diversificada e logística eficiente, Anápolis deixou de ser apenas uma cidade do interior para se se projetar, na prática, como um coração industrial do Brasil, conectando regiões, gerando empregos e movimentando a economia nacional.

