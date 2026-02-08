Anitta manda mensagem a grupo religioso que fez pregação em seu show

Resposta, que rapidamente repercutiu, foi interpretada pelos fãs como uma provocação irônica

Folhapress - 08 de fevereiro de 2026

Adepta ao Candomblé, cantora deixou um comentário na publicação. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A cantora Anitta se manifestou em suas redes sociais após a repercussão de um vídeo que mostra um grupo de evangélicos realizando pregação religiosa durante um show da artista, no último sábado (31), em Curitiba (PR).

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra integrantes do grupo One Mission após trocarem a ida ao festival gospel The Send por um dos shows do “Ensaios da Anitta”, a turnê pré-carnavalesca da cantora. O episódio dividiu opiniões entre internautas.

“Galera, estamos aqui no show da Anitta. Estamos aqui com mais um casal do movimento One Mission pregando o evangelho de Jesus, lembrando a essas pessoas que Jesus morreu a morte delas”, afirmou um membro do grupo cristão.

Adepta do candomblé, a cantora deixou um comentário na publicação no Instagram. “Adorei! Cantei na igreja católica por anos, adoro a história de Jesus. Quando tem evento de vocês? Quero contar pra vocês as lendas dos orixás e de alguns deuses hindus que eu gosto bastante”, escreveu.

A resposta, que rapidamente repercutiu, foi interpretada pelos fãs como uma provocação irônica. A cantora, que não esconde sua ligação com religiões de matriz africana, tem o costume de usar as redes sociais para se posicionar em episódios de intolerância e reforçar o respeito entre crenças.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!