Tentativa foi recusada pelos agentes e enquadrada como corrupção ativa

Guardas de Aparecida de Goiânia prendem piloto de kart que ofereceu suborno ao ser abordado em lote baldio com mulheres trans
Guardas Civis Municipais de Aparecida de Goiânia prenderam, neste sábado (8), um piloto de kart suspeito de oferecer suborno durante uma ação em um lote baldio na Rua Goiás, Vila Nossa Senhora de Lourdes.

Portal 6 apurou que o homem conduzia uma motocicleta e estava acompanhado de duas mulheres trans no momento da abordagem, realizada durante patrulhamento de rotina.

Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou deixar a área, mas foi interceptado pela equipe.

Na verificação, os agentes constataram que o veículo apresentava licenciamento e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em atraso.

Para evitar a apreensão, o condutor ofereceu R$ 150 aos guardas, configurando o crime de corrupção ativa.

Diante do ocorrido, o suspeito teve a motocicleta apreendida e foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC), onde acabou autuado.

Já as mulheres trans que o acompanhavam foram liberadas no local, tendo em vista que não havia indícios de qualquer irregularidade.

