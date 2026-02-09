Chuvas de até 55 mm, com queda de raios e granizo: confira previsão do tempo para Goiás

Tempestades devem dividir espaço com o sol ao longo de toda a terça-feira (10)

Natália Sezil - 09 de fevereiro de 2026

Chuva em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Pancadas de chuva localmente fortes devem atingir todo o estado de Goiás nesta terça-feira (10), acompanhadas de possíveis quedas de raios e granizo. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

As condições são causadas pela passagem de um corredor de umidade pelo Brasil Central, somada ao avanço de uma frente fria pelo Sudeste do país.

As regiões mais afetadas devem ser o Oeste e o Sul goiano, ambos com previsão de 55mm de chuva. O Centro do estado aparece logo atrás, com 50mm. Na sequência, as regiões Sudoeste (45mm), Norte (40mm) e Leste (35mm).

As nuvens devem dividir espaço com o sol, que continua se fazendo presente ao longo do dia. Os termômetros, que começam a marcam a partir dos 17°C, podem chegar a 34°C em questão de poucas horas.

Das cidades destacadas pelo Cimehgo, as mais afetadas devem ser Formosa, Araguapaz, Montes Claros, Caiapônia, São João da Paraúna e Cocalzinho, com expectativa de 25mm de chuva.

A precipitação deve marcar 20mm na Cidade de Goiás, Aruanã, Palmeiras de Goiás, Doverlândia, Iporá, Ceres, Morrinhos e Jataí.

Em Goiânia e Rio Verde, espera-se 18mm, assim como em Goiandira, Firminópolis e Palminópolis. Anápolis fica um pouco abaixo, mas ainda espera 15mm de chuva.

Dos 246 municípios goianos, 123 estão sob risco potencial para tempestades – quase metade da quantidade que vinha sendo alertada nas últimas semanas. Goiânia consta nesta lista.

Confira a lista completa:

Estão sob riscos de tempestades Abadia de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Americano do Brasil, Anicuns, Aparecida de Goiânia, Araçu, Aragoiânia, Araguapaz, Aruanã, Avelinópolis, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Bonópolis, Brazabrantes, Buritinópolis, Caldazinha, Campestre de Goiás, Campinaçu, Campinorte, Campos Belos, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Catalão, Caturaí, Cavalcante e Ceres.

Também as cidades de Cocalzinho de Goiás, Colinas do Sul, Crixás, Cromínia, Damianópolis, Damolândia, Davinópolis, Divinópolis de Goiás, Faina, Flores de Goiás, Gameleira de Goiás, Goianésia, Goiânia, Goianira, Goiás, Guapó, Guaraíta, Guarani de Goiás, Guarinos, Heitoraí, Hidrolândia, Hidrolina, Iaciara, Inhumas, Ipameri, Ipiranga de Goiás, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru, Itapaci, Itapuranga, Itauçu, Jaraguá, Jesúpolis, Leopoldo de Bulhões, Mambaí, Mara Rosa e Matrinchã.

Além disso, podem receber chuvas fortes Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Morro Agudo de Goiás, Mossâmedes, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Nazário, Nerópolis, Niquelândia, Nova América, Nova Crixás, Nova Glória, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Roma, Nova Veneza, Novo Planalto, Ouro Verde de Goiás, Ouvidor, Petrolina de Goiás, Pilar de Goiás, Piracanjuba, Porangatu, Posse, Professor Jamil, Rialma, Rianápolis, Rubiataba e Santa Bárbara de Goiás.

Por fim, a lista conta com Santa Isabel, Santa Rita do Novo Destino, Santa Rosa de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Santo Antônio de Goiás, São Domingos, São Francisco de Goiás, São João D’aliança, São Patrício, Senador Canedo, Silvânia, Simolândia, Sítio D’abadia, Taquaral de Goiás, Teresina de Goiás, Terezópolis de Goiás, Três Ranchos, Trindade, Uirapuru, Uruaçu, Uruana, Urutaí, Vianópolis, Vila Boa e São Luíz do Norte.

