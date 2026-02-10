Motoristas de Anápolis agora podem quitar multas de trânsito vencidas com 20% de desconto

Iniciativa permite abatimento em débitos vencidos e facilita licenciamento de veículos

Pedro Ribeiro - 10 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A partir de agora, motoristas de Anápolis passam a contar com uma nova alternativa para regularizar débitos de trânsito em atraso.

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), lançou o Programa de Incentivo à Regularização de Multas (PIRM) 2026, que permite a quitação de infrações vencidas com condições especiais de pagamento.

A iniciativa contempla exclusivamente multas aplicadas pelo município e vencidas até 31 de dezembro de 2024, abrangendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Os condutores podem optar pelo pagamento à vista, com 20% de desconto sobre o valor da multa e abatimento total de juros, taxas e encargos administrativos, ou pelo parcelamento no cartão de crédito, sem desconto, mantendo o valor integral da infração.

A adesão deve ser solicitada em até 30 dias, contados a partir de 09 de fevereiro.

O pedido pode ser feito presencialmente na sede da CMTT ou pelos canais oficiais de atendimento.

Após a solicitação, será emitido um novo boleto, que deverá ser quitado em até dois dias úteis.

