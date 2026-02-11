PM de folga foi quem ajudou a retirar mulher debaixo de kombi após acidente na GO-222
Lotado em Rio Verde, o soldado Lucas Bandeira estava a caminho de Anápolis quando viu o acidente e parou para prestar socorro. Vítima, de 32 anos, não corre mais risco de morte
Uma mulher de 32 anos foi socorrida após ficar presa debaixo de uma Kombi em um acidente registrado na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis, na noite da última segunda-feira (10).
Um policial militar de folga foi quem ajudou a retirar a vítima antes da chegada das equipes de resgate.
O soldado Lucas Bandeira, lotado em Rio Verde, retornava de Nerópolis com destino a Anápolis quando se deparou com o acidente às margens da rodovia.
Segundo o militar, ao perceber que havia uma mulher presa sob o veículo, ele decidiu parar imediatamente.
Conforme relatou, mesmo estando fora de serviço, entendeu que tinha o poder e o dever de agir, já que se tratava de uma vida que poderia ser salva.
Ao descer do carro, o policial constatou que a vítima pilotava a motocicleta e apresentava ferimentos graves.
Com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, a Kombi foi tombada para possibilitar a retirada da mulher, que reclamava de muita dor, tinha fratura exposta na perna e ferimentos na cabeça, chegando a implorar por socorro.
Após o resgate inicial, o soldado acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além de auxiliar na sinalização da via para evitar novos acidentes.
A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, com contenção de hemorragias e imobilização, sendo encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
Apesar de estar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ela está consciente e não corre risco de morte.
Ao comentar a ocorrência, o policial afirmou sentir dever cumprido por ter conseguido ajudar no salvamento e desejou uma boa recuperação à vítima.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!