PM de folga foi quem ajudou a retirar mulher debaixo de kombi após acidente na GO-222

Lotado em Rio Verde, o soldado Lucas Bandeira estava a caminho de Anápolis quando viu o acidente e parou para prestar socorro. Vítima, de 32 anos, não corre mais risco de morte

Pedro Ribeiro - 11 de fevereiro de 2026

Soldado Lucas Bandeira ao centro, responsável por retirar a vítima das ferragens da Kombi. (Foto: Reprodução)

Uma mulher de 32 anos foi socorrida após ficar presa debaixo de uma Kombi em um acidente registrado na GO-222, entre Anápolis e Nerópolis, na noite da última segunda-feira (10).

Um policial militar de folga foi quem ajudou a retirar a vítima antes da chegada das equipes de resgate.

O soldado Lucas Bandeira, lotado em Rio Verde, retornava de Nerópolis com destino a Anápolis quando se deparou com o acidente às margens da rodovia.

Segundo o militar, ao perceber que havia uma mulher presa sob o veículo, ele decidiu parar imediatamente.

Conforme relatou, mesmo estando fora de serviço, entendeu que tinha o poder e o dever de agir, já que se tratava de uma vida que poderia ser salva.

Ao descer do carro, o policial constatou que a vítima pilotava a motocicleta e apresentava ferimentos graves.

Com a ajuda de outras pessoas que estavam no local, a Kombi foi tombada para possibilitar a retirada da mulher, que reclamava de muita dor, tinha fratura exposta na perna e ferimentos na cabeça, chegando a implorar por socorro.

Após o resgate inicial, o soldado acionou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), além de auxiliar na sinalização da via para evitar novos acidentes.

A vítima recebeu atendimento pré-hospitalar, com contenção de hemorragias e imobilização, sendo encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Apesar de estar internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ela está consciente e não corre risco de morte.

Ao comentar a ocorrência, o policial afirmou sentir dever cumprido por ter conseguido ajudar no salvamento e desejou uma boa recuperação à vítima.

