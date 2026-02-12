As melhores datas para comprar eletrodomésticos e economizar de verdade, segundo especialistas

Especialistas apontam períodos estratégicos do ano em que varejo reduz preços para renovar estoque e fechar balanço

Gabriel Yuri Souto - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Saber identificar as melhores datas para comprar eletrodomésticos pode fazer diferença real no orçamento. Especialistas em consumo afirmam que o calendário influencia diretamente os preços, já que o varejo trabalha com metas, renovação de estoque e fechamento de balanço.

Em determinados períodos, a demanda cai ou os lojistas precisam liberar espaço para novos modelos. Nesses momentos, o consumidor encontra margem maior para negociar e economizar.

Segunda quinzena de janeiro: eletrodomésticos mais baratos

O melhor momento para comprar eletrodoméstico costuma ser na segunda metade de janeiro. Após o Natal, o varejo enfrenta contas elevadas e estoque parado.

Além disso, o consumidor está menos disposto a gastar depois das festas. Por isso, lojas reduzem preços para gerar caixa rapidamente. Quem pesquisa e negocia nesse período costuma encontrar ofertas agressivas.

Maio é o mês ideal para comprar televisão

Outro período estratégico ocorre em maio. Nessa época, fabricantes começam a enviar os novos modelos do ano.

Consequentemente, os aparelhos do ano anterior entram em promoção para liberar espaço nas prateleiras. Embora não sejam lançamentos, esses modelos ainda atendem perfeitamente às necessidades da maioria dos consumidores.

Véspera de lançamento é a melhor hora para comprar iPhone

No caso do iPhone, o melhor momento surge na véspera do lançamento de um novo modelo. Quando a Apple anuncia atualização da linha, o varejo precisa “desovar” o estoque antigo.

Assim, os preços atingem um dos níveis mais baixos do ano. A diferença pode ser significativa, principalmente para quem não faz questão da versão mais recente.

Dezembro favorece quem quer comprar imóvel

Especialistas também apontam dezembro como período vantajoso para adquirir imóvel. Ninguém quer se mudar próximo ao Natal, o que reduz a procura.

Ao mesmo tempo, construtoras e imobiliárias buscam fechar o balanço anual com mais vendas. Como resultado, abrem espaço para negociação maior.

Julho é estratégico para comprar moto

No setor de motos, julho costuma apresentar queda na demanda. O inverno reduz o interesse e as concessionárias registram movimento mais fraco.

Dessa forma, o consumidor encontra ambiente favorável para negociar descontos e condições especiais.

Estratégia vale mais que impulso

Em todos os casos, a lógica é semelhante: comprar quando a procura está baixa e o vendedor precisa bater metas. Portanto, planejamento pesa mais do que pressa.

Quem entende o ciclo do mercado deixa de pagar preço cheio e aproveita as oportunidades certas. Afinal, economizar não depende apenas de promoção, mas de estratégia.

