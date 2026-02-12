Polícia Federal captura na Espanha condenados por estupro de vulnerável em Goiás

Criminosos foram capturados com auxílio da Interpol e já estão entregues ao sistema prisional goiano para cumprir penas que somam mais de 23 anos

Samuel Leão - 12 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução / Polícia Federal/ Agência Brasil)

A Polícia Federal (PF) concluiu, nesta semana, os processos de extradição de dois homens que estavam foragidos na Espanha e possuíam condenações definitivas pela Justiça de Goiás.

Ambos respondem pelo crime de estupro de vulnerável e foram trazidos de volta ao Brasil para o cumprimento imediato de suas penas em regime fechado.

No momento que foram localizados, os criminosos estavam na cidade de Madri, e foram interceptados pelos agentes da PF.

A ofensiva ocorreu na Espanha em duas etapas distintas no início de 2026. O primeiro condenado desembarcou em solo brasileiro ainda em 15 de janeiro, para cumprir uma sentença de 11 anos e um mês de reclusão.

Já o segundo foragido foi entregue às autoridades brasileiras em 05 de fevereiro, com uma pena fixada em 12 anos e seis meses.

