Lavar o frango antes de cozinhar? Veja a forma correta, segundo especialistas
Hábito comum em muitas casas pode aumentar o risco de contaminação cruzada e doenças alimentares, alertam pesquisadores
Lavar o frango antes de cozinhar é um gesto automático em muitas cozinhas. Para algumas famílias, a prática representa cuidado. Para outras, é tradição passada de geração em geração.
No entanto, especialistas em segurança alimentar afirmam que o hábito pode espalhar bactérias pela cozinha.
Segundo pesquisadores ouvidos pela BBC, enxaguar o frango cru na pia facilita a contaminação de superfícies, utensílios e até alimentos consumidos crus.
Ou seja, o que parece higiene pode, na prática, aumentar o risco de intoxicação alimentar.
Contaminação cruzada começa na pia
O frango cru pode conter bactérias como Salmonella e Campylobacter, responsáveis por doenças gastrointestinais. Quando a carne entra em contato com a água corrente, pequenas gotículas respingam ao redor da pia.
Esses respingos, embora quase invisíveis, atingem bancadas, tábuas, esponjas, roupas e vegetais. Assim, a contaminação se espalha rapidamente.
Em experimento acompanhado pela BBC, o microbiologista Kimon-Andreas Karatzas, da Universidade de Reading, aplicou um produto químico que permite visualizar microrganismos sob luz ultravioleta.
Após poucos segundos lavando o frango, a contaminação já havia alcançado toda a área de preparo, inclusive alimentos que seriam servidos crus.
Portanto, mesmo que o frango seja cozido depois, as bactérias podem permanecer em outros itens que não passam pelo calor.
Quais são os riscos à saúde?
Entre os microrganismos mais preocupantes está a Campylobacter, apontada pela Organização Mundial da Saúde como uma das principais causas de diarreia no mundo.
A infecção pode provocar:
-
Dor abdominal
-
Febre
-
Náusea
-
Vômitos
-
Diarreia, às vezes com sangue
Crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa enfrentam maior risco de complicações. Além disso, a quantidade necessária para causar infecção é pequena. Uma única gota contaminada pode ser suficiente.
Por que o hábito ainda é comum?
Apesar dos alertas, lavar o frango antes de cozinhar continua sendo prática comum em regiões da Ásia, Caribe, América Latina e África. Em muitos lares, o costume envolve o uso de limão, vinagre ou sal.
No entanto, estudos mostram que essas técnicas não eliminam as bactérias de forma eficaz. Especialistas explicam que o frango vendido em supermercados já passa por inspeção e limpeza industrial. Dessa forma, a lavagem em casa se torna desnecessária.
Qual é a forma correta de preparar?
Especialistas recomendam:
-
Não lavar o frango cru
-
Cozinhar completamente a carne
-
Higienizar mãos e superfícies após o manuseio
-
Evitar contato do frango cru com outros alimentos
O calor adequado durante o cozimento elimina os microrganismos. Por isso, essa é a maneira mais segura de preparo.
