Lavar o frango antes de cozinhar? Veja a forma correta, segundo especialistas

Hábito comum em muitas casas pode aumentar o risco de contaminação cruzada e doenças alimentares, alertam pesquisadores

Gabriel Yuri Souto - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Lavar o frango antes de cozinhar é um gesto automático em muitas cozinhas. Para algumas famílias, a prática representa cuidado. Para outras, é tradição passada de geração em geração.

No entanto, especialistas em segurança alimentar afirmam que o hábito pode espalhar bactérias pela cozinha.

Segundo pesquisadores ouvidos pela BBC, enxaguar o frango cru na pia facilita a contaminação de superfícies, utensílios e até alimentos consumidos crus.

Ou seja, o que parece higiene pode, na prática, aumentar o risco de intoxicação alimentar.

Contaminação cruzada começa na pia

O frango cru pode conter bactérias como Salmonella e Campylobacter, responsáveis por doenças gastrointestinais. Quando a carne entra em contato com a água corrente, pequenas gotículas respingam ao redor da pia.

Esses respingos, embora quase invisíveis, atingem bancadas, tábuas, esponjas, roupas e vegetais. Assim, a contaminação se espalha rapidamente.

Em experimento acompanhado pela BBC, o microbiologista Kimon-Andreas Karatzas, da Universidade de Reading, aplicou um produto químico que permite visualizar microrganismos sob luz ultravioleta.

Após poucos segundos lavando o frango, a contaminação já havia alcançado toda a área de preparo, inclusive alimentos que seriam servidos crus.

Portanto, mesmo que o frango seja cozido depois, as bactérias podem permanecer em outros itens que não passam pelo calor.

Quais são os riscos à saúde?

Entre os microrganismos mais preocupantes está a Campylobacter, apontada pela Organização Mundial da Saúde como uma das principais causas de diarreia no mundo.

A infecção pode provocar:

Dor abdominal

Febre

Náusea

Vômitos

Diarreia, às vezes com sangue

Crianças, idosos e pessoas com imunidade baixa enfrentam maior risco de complicações. Além disso, a quantidade necessária para causar infecção é pequena. Uma única gota contaminada pode ser suficiente.

Por que o hábito ainda é comum?

Apesar dos alertas, lavar o frango antes de cozinhar continua sendo prática comum em regiões da Ásia, Caribe, América Latina e África. Em muitos lares, o costume envolve o uso de limão, vinagre ou sal.

No entanto, estudos mostram que essas técnicas não eliminam as bactérias de forma eficaz. Especialistas explicam que o frango vendido em supermercados já passa por inspeção e limpeza industrial. Dessa forma, a lavagem em casa se torna desnecessária.

Qual é a forma correta de preparar?

Especialistas recomendam:

Não lavar o frango cru

Cozinhar completamente a carne

Higienizar mãos e superfícies após o manuseio

Evitar contato do frango cru com outros alimentos

O calor adequado durante o cozimento elimina os microrganismos. Por isso, essa é a maneira mais segura de preparo.

