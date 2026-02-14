Muito perigosas: plantas proibidas no Brasil que muita gente nem imagina que não pode cultivar
Espécies ornamentais e populares podem ter restrições legais por riscos ambientais, agrícolas e sanitários, mesmo sendo comuns em jardins e calçadas
As plantas proibidas no Brasil vão muito além de espécies exóticas raras ou ligadas diretamente a crimes ambientais. Em muitos casos, tratam-se de plantas ornamentais e populares, frequentemente cultivadas em quintais, jardins e áreas urbanas sem que os moradores saibam que existem regras específicas sobre o plantio, a venda ou a comercialização.
Além disso, algumas proibições são totais em todo o território nacional. Já outras variam conforme normas estaduais ou municipais, o que gera dúvidas e aumenta o risco de cultivo irregular por desconhecimento.
Por que algumas plantas proibidas no Brasil entram na lista de restrição
Nem sempre a proibição está relacionada à toxicidade direta para humanos. Muitas plantas proibidas no Brasil entram na lista por causarem impactos indiretos ao meio ambiente, à agricultura e até à saúde pública.
Por exemplo, algumas espécies atraem pragas agrícolas perigosas, capazes de comprometer plantações inteiras. Outras afetam polinizadores essenciais, como as abelhas, ou ainda estão associadas à produção de substâncias controladas por lei.
Consequentemente, mesmo que pareçam inofensivas no dia a dia, essas plantas podem gerar riscos que não são imediatamente visíveis para quem cultiva.
Espécies que ainda aparecem em quintais e áreas urbanas
Mesmo com restrições legais, determinadas espécies continuam sendo usadas em cercas vivas, calçadas e projetos de paisagismo. Isso ocorre, sobretudo, por falta de informação ou por variações nas legislações locais.
Conhecer quais plantas proibidas no Brasil ainda são comuns ajuda a evitar multas, orienta escolhas mais seguras no paisagismo e contribui para a proteção da biodiversidade e da produção agrícola.
Entre os exemplos mais citados estão:
-
Murta ou falsa murta — restrição regional por atrair o inseto transmissor do greening
-
Papoula do ópio — proibição nacional por ligação com a produção de substâncias ilícitas
-
Espatódea — restrições em algumas regiões por risco às abelhas nativas
-
Noni — venda proibida devido a possíveis riscos à saúde, especialmente ao fígado
Cuidados antes de plantar árvores e ornamentais
Antes de escolher qualquer espécie para cultivo, é fundamental adotar algumas precauções simples. Dessa forma, é possível evitar problemas legais e ambientais.
Entre os principais cuidados recomendados estão:
-
Verificar as regras do município e do estado
-
Evitar espécies associadas a pragas agrícolas
-
Priorizar plantas nativas da região
-
Desconfiar de plantas com uso medicinal não regulamentado
-
Consultar órgãos ambientais locais antes do plantio
Por que conhecer as plantas proibidas no Brasil é essencial
As restrições existentes mostram que nem toda planta popular pode ser cultivada livremente. Muitas normas foram criadas para proteger a agricultura, os ecossistemas e a saúde coletiva.
Portanto, informar-se antes de plantar é uma atitude preventiva que evita sanções legais e contribui para o equilíbrio ambiental. Escolher espécies permitidas e adequadas à região, além de seguro, também fortalece práticas de cultivo mais responsáveis e sustentáveis.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!