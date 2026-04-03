Por que você nunca deve lavar o arroz? O motivo real que os chefs escondem de você

Hábito quase automático na cozinha pode mudar completamente o resultado do prato, e nem sempre para melhor

Layne Brito - 03 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Lavar o arroz antes do preparo é um costume tão enraizado na rotina de muitas famílias que pouca gente para para pensar no impacto real desse gesto.

Para alguns, trata-se de uma etapa indispensável. Para outros, é apenas uma tradição repetida sem questionamento.

Mas, nos bastidores da cozinha profissional, essa escolha costuma ser tratada de um jeito bem diferente, e é justamente aí que a discussão começa a ganhar força.

O que parece um detalhe sem importância pode interferir diretamente na textura, no sabor e até no comportamento dos grãos durante o cozimento.

Dependendo da receita, aquilo que muita gente considera cuidado pode, na verdade, comprometer o resultado final.

E o motivo passa longe de superstição culinária: envolve técnica, intenção e o tipo de prato que se quer servir.

O amido é o ponto central da questão

Ao lavar o arroz, parte do amido que fica na superfície dos grãos é removida. Esse componente influencia diretamente na textura durante o cozimento.

Quando ele permanece, o arroz tende a ficar mais encorpado, com uma liga maior entre os grãos e um resultado que pode ser desejável em preparos mais cremosos ou específicos.

É por isso que muitos cozinheiros experientes evitam essa lavagem em determinadas receitas. Nesses casos, manter o amido faz parte da estratégia para alcançar o ponto ideal.

O erro está em achar que existe uma única regra para todo tipo de preparo, quando, na verdade, o efeito muda conforme a proposta do prato.

Quando lavar e quando não lavar o arroz

Na cozinha do dia a dia, lavar o arroz continua sendo uma escolha válida especialmente para quem busca grãos mais soltinhos e leves.

O processo ajuda a remover o excesso de amido e evita que o arroz fique empapado, sendo ideal para preparos simples e tradicionais.

Por outro lado, em receitas que pedem cremosidade ou mais ligação entre os grãos, como risotos ou pratos mais técnicos, o recomendado é não lavar.

Nesses casos, o amido natural do arroz é essencial para atingir a textura desejada.

No fim das contas, não existe uma regra universal. Saber quando lavar e quando evitar esse passo é o que realmente faz diferença no resultado.

Mais do que um segredo escondido, trata-se de entender o comportamento do ingrediente e usar isso a favor da receita.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!