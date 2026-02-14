Nova regra de trânsito: projeto de lei pode gerar gasto de quase R$ 3 mil para motoristas brasileiros

Proposta de lei em análise prevê multa multiplicada por 10 e suspensão da CNH por até dois anos em caso de reincidência

Gustavo de Souza - 14 de fevereiro de 2026

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pode elevar significativamente o valor das multas para determinadas infrações de trânsito.

O PL 1405/24 propõe alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) com foco em ultrapassagens perigosas e direção considerada irresponsável.

Se aprovado, o texto cria o artigo 205-A no CTB, classificando essas condutas como infração gravíssima quando causarem ou ameaçarem causar acidente grave. A proposta ainda está em análise no Congresso Nacional.

O impacto financeiro pode ser alto: a multa prevista é equivalente a dez vezes o valor de uma infração gravíssima, o que atualmente representa quase R$ 3 mil.

Multa multiplicada por 10 e suspensão da CNH

Pelo projeto, a penalidade para ultrapassagens perigosas ou direção irresponsável será a aplicação de multa multiplicada por 10 sobre o valor-base de infração gravíssima.

Hoje, o valor de uma multa gravíssima é de R$ 293,47. Com o multiplicador previsto no texto, a penalidade chegaria a R$ 2.934,70.

Além da multa, o projeto estabelece suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em caso de reincidência no período de 12 meses, a suspensão será aplicada em dobro, podendo chegar a 24 meses.

Restrição para dirigir em rodovias e estradas

Outra medida prevista na proposta é a proibição de dirigir em rodovias e estradas por período mínimo de dois anos, contados a partir da data da infração.

O texto também traz regras específicas para situações em que o condutor não seja identificado no momento da infração. Nesses casos, a responsabilidade poderá recair sobre o proprietário do veículo, conforme previsto no projeto.

A proposta ainda precisa passar por análise e votação nas comissões e no plenário antes de virar lei. Caso aprovada, representará uma das punições mais severas já previstas para esse tipo de infração no Código de Trânsito.

