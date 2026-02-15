Garfos de plástico na terra: para que servem e por que jardineiros recomendam
Espetados com os dentes para cima, garfos de plástico criam uma barreira física que afasta animais sem prejudicar o solo ou as plantas
Existem diversas técnicas para otimizar a jardinagem, mas muitas vezes não são suficientes: em jardins a céu aberto podem existir “habitantes maiores” que enxergam na terra fofa um local perfeito para cavar.
Antes de investir em repelentes e produtos químicos, jardineiros experientes têm apostado em uma saída barata: espetar garfos de plástico no solo.
O método funciona como uma barreira física, uma vez que, com os garfos espetados para cima, o terreno pode se tornar desconfortável para os animais caminharem.
Diferentemente de sprays repelentes, que perdem efeito com chuva ou rega frequente, os garfos permanecem no lugar e oferecem proteção contínua.
A irrigação segue normalmente, a água infiltra no solo e não prejudica as raízes.
Para melhores resultados, recomenda-se posicionar os garfos com cerca de oito centímetros de distância entre si, enterrando parte do cabo para garantir firmeza.
Áreas próximas a muros, cercas e composteiras costumam exigir reforço. A técnica ainda pode ser combinada com alternativas naturais, como borra de café, casca de ovo triturada ou ervas aromáticas nas bordas do canteiro.
Simples, reutilizável e sem impacto na saúde do solo, o truque mostra que, muitas vezes, as soluções eficazes podem surpreender.
