Nem casca de ovo, nem borra de café: o melhor adubo para as plantas acelerarem o crescimento e ficarem saudáveis

Um adubo líquido rico em clorofila age direto na planta, devolve a cor e estimula brotos

Gabriel Dias - 09 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Flores e Folhagens)

O vaso está bem posicionado, recebe bastante iluminação solar e, mesmo assim, a planta não fica saudável. A aparência viva da planta, aos poucos, vai se perdendo.

Quando isso acontece, o problema não é apenas a falta de água ou a troca de localização do vaso: pode ser a falta da capacidade da planta de produzir energia, que vem direto da clorofila — pigmento que absorve luz nas plantas, possibilitando a produção de energia.

É nesse cenário que surge o que, por muitos, é conhecido como “ouro verde”, um adubo natural rico em clorofila, que pode servir como um “energético” para a planta.

Por agir diretamente na clorofila, é um método de efeito rápido, que não depende da decomposição natural para surtir efeito.

Modo de preparo

O preparo desse fertilizante é rápido e usa folhas naturais verdes e ricas em clorofila, como espinafre, couve e folhas verdes de árvores perenes (laranjeira, mangueira…).

O passo a passo segue uma lógica direta:

1) Bater as folhas no liquidificador com água;

2) Coar o líquido esverdeado;

3) Aquecer levemente em banho-maria por alguns minutos;

4) Deixar esfriar e aplicar no solo.

A recomendação é usar esse adubo reforçado a cada quinze dias, especialmente em plantas que estejam com folhas opacas, descoloridas ou com crescimento travado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!