Nem casca de ovo, nem borra de café: o melhor adubo para as plantas acelerarem o crescimento e ficarem saudáveis
Um adubo líquido rico em clorofila age direto na planta, devolve a cor e estimula brotos
O vaso está bem posicionado, recebe bastante iluminação solar e, mesmo assim, a planta não fica saudável. A aparência viva da planta, aos poucos, vai se perdendo.
Quando isso acontece, o problema não é apenas a falta de água ou a troca de localização do vaso: pode ser a falta da capacidade da planta de produzir energia, que vem direto da clorofila — pigmento que absorve luz nas plantas, possibilitando a produção de energia.
É nesse cenário que surge o que, por muitos, é conhecido como “ouro verde”, um adubo natural rico em clorofila, que pode servir como um “energético” para a planta.
Por agir diretamente na clorofila, é um método de efeito rápido, que não depende da decomposição natural para surtir efeito.
Modo de preparo
O preparo desse fertilizante é rápido e usa folhas naturais verdes e ricas em clorofila, como espinafre, couve e folhas verdes de árvores perenes (laranjeira, mangueira…).
O passo a passo segue uma lógica direta:
1) Bater as folhas no liquidificador com água;
2) Coar o líquido esverdeado;
3) Aquecer levemente em banho-maria por alguns minutos;
4) Deixar esfriar e aplicar no solo.
A recomendação é usar esse adubo reforçado a cada quinze dias, especialmente em plantas que estejam com folhas opacas, descoloridas ou com crescimento travado.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!