Pessoas que amam gatos compartilham traços únicos, aponta a psicologia

Estudos indicam que quem prefere gatos costuma apresentar características ligadas à sensibilidade, independência e criatividade

Isabella Victória - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Freepik)

Discretos, observadores e cheios de personalidade, os gatos conquistam milhões de admiradores ao redor do mundo.

Mas será que a preferência por felinos diz algo sobre quem somos?

Segundo pesquisas na área da psicologia, a resposta pode ser sim.

Estudos comportamentais sugerem que pessoas que amam gatos tendem a compartilhar determinados traços de personalidade. Confira alguns deles:

1 – Mais independência e valorização do espaço pessoal

Quem convive com gatos sabe: eles prezam pela autonomia.

Curiosamente, pesquisas associadas à teoria dos “Cinco Grandes Fatores da Personalidade” indicam que tutores e admiradores de gatos costumam valorizar mais a independência e o espaço individual.

Essas pessoas geralmente se sentem confortáveis sozinhas, apreciam momentos de introspecção e não dependem constantemente de validação externa.

Isso não significa que sejam antissociais — apenas tendem a respeitar mais seus próprios limites e os dos outros.

2 – Alta sensibilidade emocional

Outro traço frequentemente apontado é a sensibilidade.

Pessoas que gostam de gatos costumam ser mais atentas a sinais sutis de comportamento, uma vez que os felinos se comunicam de forma menos explícita do que outros animais domésticos.

Essa habilidade pode refletir maior empatia e percepção emocional.

Em ambientes sociais, são indivíduos que captam nuances, expressões e mudanças de humor com facilidade.

3 – Criatividade em destaque

Pesquisas internacionais também associam a preferência por gatos a níveis mais elevados de abertura à experiência — um dos traços do modelo psicológico amplamente utilizado em estudos de personalidade.

Abertura à experiência está ligada à imaginação, curiosidade intelectual e criatividade.

Não por acaso, muitos artistas, escritores e profissionais criativos relatam afinidade com gatos, animais conhecidos por seu comportamento imprevisível e independente.

4 – Perfil mais reservado

Outro ponto observado é que amantes de gatos tendem a ser um pouco mais reservados do que pessoas que preferem cães.

Isso não significa timidez extrema, mas uma inclinação maior a círculos sociais menores e interações mais profundas.

A conexão com gatos, que costumam demonstrar afeto de maneira sutil, pode reforçar essa preferência por vínculos menos expansivos e mais significativos.

Amor por gatos não define personalidade — mas revela tendências

É importante destacar que gostar de gatos não determina quem alguém é.

A personalidade é resultado de múltiplos fatores: ambiente, experiências de vida, cultura e genética.

No entanto, a psicologia comportamental mostra que nossas preferências (inclusive por animais de estimação) podem refletir traços já presentes em nossa forma de pensar e agir.

No fim das contas, amar gatos pode indicar uma personalidade sensível, criativa e independente.

E talvez seja justamente essa combinação que torne a relação entre humanos e felinos tão especial.

