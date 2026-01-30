Fazendo isso, seu perfume vai durar o dia todo e sem precisar de retoque

Pequenos hábitos antes de aplicar o perfume fazem toda a diferença na fixação e ajudam a manter a fragrância por horas

Layne Brito - 30 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Passar perfume faz parte da rotina de muita gente, mas a frustração é comum quando o cheiro desaparece poucas horas depois.

O que nem todos sabem é que a durabilidade da fragrância está menos ligada à quantidade aplicada e mais à forma correta de uso e alguns cuidados simples podem fazer o perfume durar o dia inteiro, sem necessidade de retoque.

Um dos principais segredos está na hidratação da pele. Perfumes fixam melhor em superfícies hidratadas, já que a pele seca absorve e evapora a fragrância com mais rapidez.

Aplicar um hidratante neutro ou sem cheiro antes do perfume cria uma base que prolonga a fixação das notas.

Outro ponto importante é escolher os locais certos do corpo. Áreas onde há maior circulação sanguínea, conhecidas como pontos de pulsação, ajudam a difundir o aroma ao longo do dia.

Pescoço, atrás das orelhas, pulsos, dobra dos cotovelos e parte interna dos joelhos são alguns exemplos. O calor natural dessas regiões intensifica e mantém a fragrância por mais tempo.

Evitar esfregar o perfume após a aplicação também faz diferença. O hábito de esfregar os pulsos, por exemplo, quebra as moléculas da fragrância e acelera a evaporação, reduzindo a durabilidade. O ideal é borrifar e deixar secar naturalmente sobre a pele.

Outro truque pouco conhecido é aplicar o perfume logo após o banho, quando os poros estão mais abertos e a pele ainda levemente úmida.

Isso favorece a absorção e prolonga a presença do cheiro.

Além disso, optar por fragrâncias com notas de fundo mais intensas, como amadeiradas, orientais ou com baunilha e âmbar, também contribui para uma maior fixação.

Por fim, armazenar corretamente o perfume é essencial. Luz, calor e umidade podem alterar a composição da fragrância e diminuir sua durabilidade. Manter o frasco em local fresco e longe do sol ajuda a preservar a qualidade do produto.

Com esses cuidados simples, o perfume deixa de ser algo passageiro e passa a acompanhar você ao longo do dia, mantendo a fragrância viva sem exageros ou reaplicações constantes.

