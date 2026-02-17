Capotamento em Piracanjuba mobiliza helicóptero para socorro urgente; grávida está entre as vítimas

Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados para socorrer os cinco ocupantes do veículo

Natália Sezil - 17 de fevereiro de 2026

Capotamento deixou cinco vítimas feridas, que foram socorridas e levadas a unidades de saúde. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou mobilizar um helicóptero para atender uma ocorrência de capotamento registrada na GO-147, na zona rural de Piracanjuba, a cerca de 100 km de Goiânia.

O acidente aconteceu no início da manhã desta terça-feira (17), quando o veículo saiu da pista e acabou capotando em um barranco.

No total, houve cinco vítimas. Quando os bombeiros chegaram ao local, duas já haviam sido transportadas.

Uma mulher grávida, de 33 anos, um adolescente, de 15, e um homem, de 39, foram socorridos pelos militares.

A mulher, que estaria em estado de choque, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida a uma unidade de saúde.

Já o homem, que tinha sofrido um corte na cabeça, com trauma crânio-encefálico grave, foi imobilizado e transportado para o Hospital Municipal de Piracanjuba.

Depois, ele precisou ser levado de helicóptero até o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia, devido à gravidade das lesões.

Como os nomes das vítimas não foram divulgados, não foi possível atualizar o estado de saúde delas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!