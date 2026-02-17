Empreendedora mirim: com apenas 6 anos, garota bate recorde dos escoteiros ao vender 87 mil caixas de biscoitos

Combinando vendas porta a porta e redes sociais, escoteira da Pensilvânia quase dobrou o recorde anterior e já projeta novas metas ambiciosas

Gabriel Dias - 17 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

O que começou como uma simples meta para pagar um acampamento terminou em um recorde histórico de vendas.

Aos seis anos, Pim Neill, da Pensilvânia, transformou a tradicional campanha de biscoitos das Girl Scouts — organização de escoteiras — em um fenômeno nacional e soma cerca de 87 mil caixas vendidas em pouco mais de um mês.

Integrante da categoria Daisy, a mais jovem da organização, Pim praticamente dobrou o recorde anterior de vendas em uma única temporada, que girava em torno de 32 mil unidades.

A campanha teve início em 6 de janeiro com um objetivo modesto, mas rapidamente ganhou proporções maiores à medida que os números cresciam.

O que era arrecadação para uma atividade escoteira virou tentativa de recorde estadual, depois nacional — e agora mira a marca de 100 mil caixas.

A estratégia combinou tradição e alcance digital. Pim vendeu de porta em porta, participou de eventos comunitários e contou com o apoio da família para divulgar a iniciativa nas redes sociais, como Facebook e TikTok.

Em alguns dias, as vendas ultrapassaram 20 mil caixas, impulsionadas pelo engajamento on-line.

A trajetória também envolveu obstáculos. Antes de ingressar em um grupo adequado, a família enfrentou negativas relacionadas à idade da menina e a questões associadas à sua deficiência.

A persistência, no entanto, abriu caminho para que Pim transformasse a experiência em protagonismo.

Agora, além da meta de 100 mil unidades na próxima temporada, ela já mira um desafio ainda maior: superar o recorde vitalício de 180 mil caixas vendidas.

