Menino de 6 anos monta negócio de ovos no quintal e impressiona pela maturidade e coragem

Ao ver família ameaçada por dificuldades financeiras, garotinho desenvolveu um pequeno negócio de ovos e ajudou a garantir a própria rematrícula

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

Em Gaspar, no Vale do Itajaí, José Pedro Pereira, de apenas 06 anos, decidiu agir ao ver a família enfrentar dificuldades financeiras que colocavam em risco sua permanência na escola.

Com medo de precisar deixar a escola onde estuda, ele resolveu buscar uma alternativa. Em vez de esperar uma solução, pediu galinhas à avó e começou a vender ovos para continuar na escola.

No bairro Arraial do Ouro, o quintal virou espaço de responsabilidade e negócios. Duas vezes por dia, ele participa da coleta dos ovos, organiza as dúzias e ajuda nas entregas, conciliando a rotina do pequeno negócio com os compromissos da escola.

O que começou como uma iniciativa simples ganhou constância, novos clientes no bairro e ganhou até um nome novo: “Zé dos Ovos”.

Com o apoio da mãe, Vamila dos Santos Pereira, e da avó, Tereza dos Santos, de 81 anos, o pequeno negócio cresceu e gerou renda suficiente para garantir sua matrícula escolar e assegurar sua continuidade na escola.

A rotina passou a ser compartilhada nas redes sociais, onde já soma mais de mil seguidores.

Mesmo com a visibilidade, José mantém o foco na escola e no cuidado diário com as galinhas, organizando o tempo entre os estudos e o trabalho no quintal.

A história evidencia que, com apoio da família, é possível assumir responsabilidades desde cedo e contribuir de forma concreta e divertida para enfrentar dificuldades financeiras sem abrir mão da escola.

