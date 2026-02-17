Técnica para tirar o amarelado do ar-condicionado e deixá-lo como novo é divulgada
Método caseiro promete recuperar o branco original do aparelho com ingredientes simples e acessíveis, sem necessidade de produtos caros
Quem tem ar-condicionado em casa sabe: com o tempo, o aparelho até continua gelando, mas a aparência entrega a idade. O plástico branco vai ficando amarelado, as partes externas perdem o brilho e a sensação é de que o equipamento está sempre “encardido” mesmo depois de uma limpeza rápida.
Agora, uma técnica caseira tem chamado atenção justamente por prometer o que muita gente procura: reduzir o amarelado e devolver o visual original do ar-condicionado usando uma combinação simples, encontrada em qualquer mercado bicarbonato de sódio e água oxigenada.
A lógica da técnica está na soma de duas ações:
- Bicarbonato de sódio: ajuda a soltar a sujeira com uma abrasão bem leve, além de neutralizar odores.
- Água oxigenada: tem efeito de limpeza e clareamento, o que pode auxiliar a reduzir manchas e o tom amarelado em superfícies claras.
- Na prática, o resultado costuma ser mais visível nas partes plásticas externas, como tampas, bordas e grades, onde o desgaste aparece primeiro.
Como aplicar sem complicação
O método mais comum é transformar os ingredientes em uma pastinha:
- Em um recipiente, misture bicarbonato com água oxigenada até virar uma pasta consistente.
- Com uma esponja macia ou pano, aplique nas áreas amareladas.
- Deixe agir por alguns minutos.
- Esfregue de leve e remova totalmente com pano úmido.
- Seque bem antes de recolocar peças ou ligar o aparelho.
A recomendação é testar primeiro em uma parte pequena, para garantir que o material não mancha e que o resultado fica uniforme.
Atenção: não é limpeza interna
Apesar de melhorar bastante a aparência, a técnica não substitui a manutenção do ar-condicionado. Para garantir ar mais saudável e bom desempenho, ainda é essencial:
- limpar os filtros com regularidade;
- evitar excesso de umidade e mofo;
- fazer manutenção periódica quando necessário.
Cuidados importantes
Como envolve produto químico, vale o básico:
- use luvas;
- evite contato com olhos e mucosas;
- aplique em local ventilado;
- não use força excessiva para não riscar o plástico.
No fim, a mistura pode ser uma alternativa prática para quem quer recuperar o visual do aparelho sem gastar com produtos específicos — e ainda manter a casa com aspecto mais limpo e bem cuidado.
