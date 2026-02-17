Técnica para tirar o amarelado do ar-condicionado e deixá-lo como novo é divulgada

Método caseiro promete recuperar o branco original do aparelho com ingredientes simples e acessíveis, sem necessidade de produtos caros

TÉCNICA PARA TIRAR O AMARELADO DO AR-CONDICIONADO
(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Quem tem ar-condicionado em casa sabe: com o tempo, o aparelho até continua gelando, mas a aparência entrega a idade. O plástico branco vai ficando amarelado, as partes externas perdem o brilho e a sensação é de que o equipamento está sempre “encardido” mesmo depois de uma limpeza rápida.

Agora, uma técnica caseira tem chamado atenção justamente por prometer o que muita gente procura: reduzir o amarelado e devolver o visual original do ar-condicionado usando uma combinação simples, encontrada em qualquer mercado bicarbonato de sódio e água oxigenada.

A lógica da técnica está na soma de duas ações:

  • Bicarbonato de sódio: ajuda a soltar a sujeira com uma abrasão bem leve, além de neutralizar odores.
  • Água oxigenada: tem efeito de limpeza e clareamento, o que pode auxiliar a reduzir manchas e o tom amarelado em superfícies claras.
  • Na prática, o resultado costuma ser mais visível nas partes plásticas externas, como tampas, bordas e grades, onde o desgaste aparece primeiro.

Como aplicar sem complicação

O método mais comum é transformar os ingredientes em uma pastinha:

  1. Em um recipiente, misture bicarbonato com água oxigenada até virar uma pasta consistente.
  2. Com uma esponja macia ou pano, aplique nas áreas amareladas.
  3. Deixe agir por alguns minutos.
  4. Esfregue de leve e remova totalmente com pano úmido.
  5. Seque bem antes de recolocar peças ou ligar o aparelho.

A recomendação é testar primeiro em uma parte pequena, para garantir que o material não mancha e que o resultado fica uniforme.

Atenção: não é limpeza interna

Apesar de melhorar bastante a aparência, a técnica não substitui a manutenção do ar-condicionado. Para garantir ar mais saudável e bom desempenho, ainda é essencial:

  • limpar os filtros com regularidade;
  • evitar excesso de umidade e mofo;
  • fazer manutenção periódica quando necessário.

Cuidados importantes

Como envolve produto químico, vale o básico:

  • use luvas;
  • evite contato com olhos e mucosas;
  • aplique em local ventilado;
  • não use força excessiva para não riscar o plástico.

No fim, a mistura pode ser uma alternativa prática para quem quer recuperar o visual do aparelho sem gastar com produtos específicos — e ainda manter a casa com aspecto mais limpo e bem cuidado.

