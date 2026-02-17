Técnica para tirar o amarelado do ar-condicionado e deixá-lo como novo é divulgada

Método caseiro promete recuperar o branco original do aparelho com ingredientes simples e acessíveis, sem necessidade de produtos caros

Layne Brito - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Quem tem ar-condicionado em casa sabe: com o tempo, o aparelho até continua gelando, mas a aparência entrega a idade. O plástico branco vai ficando amarelado, as partes externas perdem o brilho e a sensação é de que o equipamento está sempre “encardido” mesmo depois de uma limpeza rápida.

Agora, uma técnica caseira tem chamado atenção justamente por prometer o que muita gente procura: reduzir o amarelado e devolver o visual original do ar-condicionado usando uma combinação simples, encontrada em qualquer mercado bicarbonato de sódio e água oxigenada.

A lógica da técnica está na soma de duas ações:

Bicarbonato de sódio: ajuda a soltar a sujeira com uma abrasão bem leve, além de neutralizar odores.

Água oxigenada: tem efeito de limpeza e clareamento, o que pode auxiliar a reduzir manchas e o tom amarelado em superfícies claras.

Na prática, o resultado costuma ser mais visível nas partes plásticas externas, como tampas, bordas e grades, onde o desgaste aparece primeiro.

Como aplicar sem complicação

O método mais comum é transformar os ingredientes em uma pastinha:

Em um recipiente, misture bicarbonato com água oxigenada até virar uma pasta consistente. Com uma esponja macia ou pano, aplique nas áreas amareladas. Deixe agir por alguns minutos. Esfregue de leve e remova totalmente com pano úmido. Seque bem antes de recolocar peças ou ligar o aparelho.

A recomendação é testar primeiro em uma parte pequena, para garantir que o material não mancha e que o resultado fica uniforme.

Atenção: não é limpeza interna

Apesar de melhorar bastante a aparência, a técnica não substitui a manutenção do ar-condicionado. Para garantir ar mais saudável e bom desempenho, ainda é essencial:

limpar os filtros com regularidade;

evitar excesso de umidade e mofo;

fazer manutenção periódica quando necessário.

Cuidados importantes

Como envolve produto químico, vale o básico:

use luvas;

evite contato com olhos e mucosas;

aplique em local ventilado;

não use força excessiva para não riscar o plástico.

No fim, a mistura pode ser uma alternativa prática para quem quer recuperar o visual do aparelho sem gastar com produtos específicos — e ainda manter a casa com aspecto mais limpo e bem cuidado.

