Truque para limpar os rejuntes dos azulejos encardidos sem precisar esfregar
Método simples promete renovar o aspecto do banheiro e da cozinha usando ingredientes acessíveis e sem esforço excessivo na limpeza
Os azulejos podem até estar brilhando, mas basta olhar de perto para ver o “vilão” de sempre entregando a idade do ambiente: o rejunte escurecido. Em banheiro, cozinha e lavanderia, essas linhas acumulam gordura, poeira e umidade com facilidade e o resultado é aquele aspecto de sujeira permanente, mesmo depois de uma faxina caprichada.
A boa notícia é que dá para resolver sem passar horas esfregando.
Um truque que vem ganhando popularidade aposta no simples: um pano e soluções fáceis de preparar, que agem no encardido e ajudam a soltar a sujeira sem exigir força.
O rejunte costuma ser mais poroso do que o azulejo. Isso significa que ele “segura” com mais facilidade:
- gordura e respingos (principalmente na cozinha);
- mofo e umidade (comum no banheiro);
- poeira e resíduos de sabonete;
- marcas do dia a dia, que vão escurecendo aos poucos.
Com o tempo, a sujeira se infiltra e o esfrega-esfrega vira um castigo, mas as soluções certas podem facilitar muito.
4 soluções práticas para usar com pano
A ideia é escolher uma opção, aplicar com pano ou tecido macio, deixar agir e remover sem esforço excessivo.
1. Bicarbonato + água morna (pasta leve)
Boa para sujeira comum e manutenção. A pasta ajuda a “levantar” o encardido sem agredir.
2. Vinagre + água (solução simples)
Útil para resíduos e marcas do dia a dia. O vinagre ajuda a soltar sujeira e reduzir odores.
3. Água oxigenada + bicarbonato (clareamento suave)
Opção forte para rejunte bem escurecido. Costuma melhorar o aspecto e ajudar na limpeza.
4. Água sanitária bem diluída (uso pontual)
Quando há mofo e manchas mais resistentes, a diluição pode ajudar. Ideal para uso com cuidado e boa ventilação.
Como aplicar do jeito certo
- Umedeça o pano na solução escolhida.
- Passe sobre o rejunte, cobrindo bem as linhas.
- Deixe agir alguns minutos (o tempo varia conforme a sujeira).
- Remova com pano limpo e úmido, sem precisar esfregar forte.
- Seque a área para evitar que a umidade volte a escurecer.
Evite misturar produtos fortes entre si (principalmente com água sanitária).
Teste antes em um cantinho discreto, sobretudo em rejuntes coloridos.
Mantenha o ambiente ventilado durante a limpeza.
No fim, o segredo não é força: é deixar a solução agir e fazer o trabalho pesado por você. Com constância, o rejunte fica mais claro, o ambiente parece renovado e aquela impressão de “banheiro encardido” some rapidinho.
