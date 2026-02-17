Truque para limpar os rejuntes dos azulejos encardidos sem precisar esfregar

Método simples promete renovar o aspecto do banheiro e da cozinha usando ingredientes acessíveis e sem esforço excessivo na limpeza

Layne Brito - 17 de fevereiro de 2026

(Foto; Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Os azulejos podem até estar brilhando, mas basta olhar de perto para ver o “vilão” de sempre entregando a idade do ambiente: o rejunte escurecido. Em banheiro, cozinha e lavanderia, essas linhas acumulam gordura, poeira e umidade com facilidade e o resultado é aquele aspecto de sujeira permanente, mesmo depois de uma faxina caprichada.

A boa notícia é que dá para resolver sem passar horas esfregando.

Um truque que vem ganhando popularidade aposta no simples: um pano e soluções fáceis de preparar, que agem no encardido e ajudam a soltar a sujeira sem exigir força.

O rejunte costuma ser mais poroso do que o azulejo. Isso significa que ele “segura” com mais facilidade:

gordura e respingos (principalmente na cozinha);

mofo e umidade (comum no banheiro);

poeira e resíduos de sabonete;

marcas do dia a dia, que vão escurecendo aos poucos.

Com o tempo, a sujeira se infiltra e o esfrega-esfrega vira um castigo, mas as soluções certas podem facilitar muito.

4 soluções práticas para usar com pano

A ideia é escolher uma opção, aplicar com pano ou tecido macio, deixar agir e remover sem esforço excessivo.

1. Bicarbonato + água morna (pasta leve)

Boa para sujeira comum e manutenção. A pasta ajuda a “levantar” o encardido sem agredir.

2. Vinagre + água (solução simples)

Útil para resíduos e marcas do dia a dia. O vinagre ajuda a soltar sujeira e reduzir odores.

3. Água oxigenada + bicarbonato (clareamento suave)

Opção forte para rejunte bem escurecido. Costuma melhorar o aspecto e ajudar na limpeza.

4. Água sanitária bem diluída (uso pontual)

Quando há mofo e manchas mais resistentes, a diluição pode ajudar. Ideal para uso com cuidado e boa ventilação.

Como aplicar do jeito certo

Umedeça o pano na solução escolhida. Passe sobre o rejunte, cobrindo bem as linhas. Deixe agir alguns minutos (o tempo varia conforme a sujeira). Remova com pano limpo e úmido, sem precisar esfregar forte. Seque a área para evitar que a umidade volte a escurecer.

Evite misturar produtos fortes entre si (principalmente com água sanitária).

Teste antes em um cantinho discreto, sobretudo em rejuntes coloridos.

Mantenha o ambiente ventilado durante a limpeza.

No fim, o segredo não é força: é deixar a solução agir e fazer o trabalho pesado por você. Com constância, o rejunte fica mais claro, o ambiente parece renovado e aquela impressão de “banheiro encardido” some rapidinho.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!