O truque barato que faz pias e azulejos parecerem novos

Simples e acessível, ingrediente se destaca como aliado potente na cozinha e na limpeza da casa

Isabella Valverde - 28 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Coisas Fáceis)

Ele é barato, quase sempre está guardado em algum cantinho da despensa e tem mais utilidades do que muita gente imagina. O bicarbonato de sódio é aquele ingrediente “multiuso” que resolve desde tarefas culinárias até os desafios mais chatos da limpeza doméstica — e tudo isso sem exigir esforço ou produtos caros.

Na cozinha, ele ajuda bolos a crescerem, legumes a ficarem mais macios e até garante uma cor mais bonita aos alimentos. Já na limpeza, seu poder de neutralizar odores e reagir com ácidos transforma o pozinho branco em um grande aliado contra gordura, manchas e sujeiras impregnadas.

Como aproveitar o bicarbonato de sódio na limpeza

1. Para devolver o brilho da pia

Com o tempo, pias de inox ou metal perdem o brilho natural e ganham aquele aspecto opaco. O bicarbonato pode resolver isso rapidamente:

– Misture o bicarbonato com algumas gotas de água até formar uma pasta;

– Aplique com uma esponja macia, esfregando com cuidado;

– Enxágue e veja o brilho reaparecer.

2. Para remover sujeira dos azulejos

Juntas escurecidas e gordura acumulada também podem ser combatidas com a ajuda desse ingrediente:

– Misture bicarbonato com vinagre e um pouco de detergente neutro;

– Passe a solução nos azulejos usando uma esponja — a espuma ajuda a desprender a sujeira;

– Finalize lavando com água ou passando um pano úmido.

3. Para limpar o box do banheiro

As manchas de sabonete e shampoo que insistem em grudar no vidro do box têm solução simples:

– Molhe a superfície com água morna para amolecer os resíduos;

– Polvilhe bicarbonato diretamente no vidro e borrife vinagre por cima — a reação vai espumar;

– Espalhe a mistura com uma esponja macia, em movimentos circulares, e deixe agir por cerca de cinco minutos;

– Enxágue e lave o vidro normalmente.

