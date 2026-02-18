Conta de energia: quanto custa deixar o ar-condicionado ligado por 2, 5, 8 ou 10 horas por dia, segundo especialistas

Simulação revela o impacto real do uso diário do aparelho na fatura de luz e ajuda a entender quando o conforto começa a pesar no orçamento

Isabella Victória - 18 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/IStock)

Nos dias mais quentes do ano, o ar-condicionado deixa de ser luxo e vira aliado do bem-estar.

No entanto, o problema surge quando o alívio térmico aparece refletido na conta de energia.

Afinal, quanto custa manter o aparelho ligado por algumas horas todos os dias?

Um levantamento técnico ajuda a responder essa dúvida com números claros — e, surpreendentemente, menos assustadores do que muitos imaginam.

Durante o verão, é comum recorrer ao ar-condicionado para amenizar o calor intenso, especialmente em ambientes fechados.

Por isso, para quem busca equilíbrio entre conforto e economia, entender o consumo do equipamento se torna essencial antes de decidir por quanto tempo deixá-lo funcionando.

Uma simulação divulgada pela ‘IstoÉ Dinheiro’ analisou diferentes cenários de uso diário do ar-condicionado e, assim, estimou o impacto mensal direto na conta de luz.

O estudo foi conduzido por Romenig Magalhães, supervisor de Pesquisa e Desenvolvimento da Gree, uma das principais fabricantes do setor.

Como a simulação foi feita

A análise considerou um modelo split residencial, indicado para ambientes entre 12 m² e 18 m², com consumo anual estimado de 362,6 kWh.

Além disso, o cenário térmico adotado foi de temperatura externa média de 35 °C e interna de 27 °C, com o aparelho ajustado entre 24 °C e 25 °C — configuração bastante comum no dia a dia.

Outro ponto essencial foi a tarifa média de energia elétrica considerada: R$ 1,04 por kWh, em um mês padrão de 30 dias.

A partir desses dados, portanto, chegou-se a um consumo aproximado de 0,174 kWh por hora de funcionamento.

Quanto o ar-condicionado pesa no bolso

Com base nessa simulação técnica, o custo mensal varia conforme o tempo de uso diário do aparelho.

Assim, quanto maior o número de horas ligadas, maior será o impacto na fatura.

Veja os valores estimados:

2 horas por dia

Consumo: 10,4 kWh/mês

Custo médio: R$ 10,80

5 horas por dia

Consumo: 26,1 kWh/mês

Custo médio: R$ 27,10

8 horas por dia

Consumo: 43,8 kWh/mês

Custo médio: R$ 44,00

10 horas por dia

Consumo: 52,2 kWh/mês

Custo médio: R$ 54,30

Dessa forma, é possível perceber que o uso prolongado aumenta gradualmente o valor final, embora os números mostrem que o impacto pode ser administrável quando planejado.

Por que o valor pode variar na vida real?

Ainda que a simulação ajude bastante, o custo final pode mudar.

Afinal, diversos fatores influenciam diretamente no consumo.

Entre eles estão:

potência do aparelho e eficiência energética (selo Procel, tecnologia inverter ou não);

tamanho do ambiente e nível de isolamento térmico;

temperatura configurada (quanto mais baixa, maior o esforço do compressor);

quantidade de pessoas no cômodo e incidência de sol;

tarifa da sua região e eventuais bandeiras tarifárias.

Portanto, embora os valores sirvam como referência, cada residência pode apresentar resultados diferentes.

Uso consciente faz diferença

Os números mostram que o impacto do ar-condicionado na conta de luz pode ser menor do que se imagina — desde que o uso seja planejado.

Por exemplo, alternar períodos ligados e desligados, manter portas e janelas fechadas e ajustar corretamente a temperatura são estratégias simples que ajudam a manter o conforto térmico sem sustos no fim do mês.

Além disso, configurar o aparelho entre 23 °C e 25 °C costuma oferecer equilíbrio entre eficiência e economia.

No fim das contas, mais do que desligar o aparelho, o segredo está em aprender a usá-lo com inteligência.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!