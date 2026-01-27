Qual é a melhor temperatura para o ar-condicionado gelar sem pesar na conta de energia

Ajustar o termostato no nível certo garante conforto térmico e eficiência, além de reduzir o gasto de eletricidade no verão

Gabriel Yuri Souto - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Usar o ar-condicionado no verão é quase inevitável nos dias mais quentes. Ainda assim, isso não significa que a conta de luz precise disparar por manter o aparelho sempre no mínimo.

Especialistas em eficiência energética indicam que existe uma faixa de temperatura capaz de equilibrar conforto e economia. Dessa forma, é possível manter o ambiente fresco sem gastos excessivos.

Temperatura ideal para conforto sem estourar a conta

Técnicos e órgãos como o Inmetro recomendam manter o ar-condicionado entre 23 °C e 25 °C durante o verão. Essa faixa costuma garantir conforto térmico sem exigir esforço excessivo do compressor, que concentra o maior consumo de energia do aparelho.

Dentro desse intervalo, muitos especialistas apontam 23 °C como um ponto de equilíbrio eficiente. Nessa configuração, o equipamento alcança a temperatura desejada mais rapidamente e passa a operar em modo de manutenção. Assim, o tempo em alta potência diminui.

Por que temperaturas muito baixas pesam na conta

Quando o usuário ajusta o ar-condicionado para valores muito baixos, como 20 °C ou menos, o compressor trabalha por mais tempo e com maior intensidade. Como resultado, o consumo de energia aumenta de forma significativa. Em alguns casos, a conta de luz pode subir até 25 % em comparação com a faixa econômica recomendada.

Além disso, reduzir demais a temperatura não acelera o resfriamento. O aparelho não gela mais rápido. Ele apenas permanece ligado por mais tempo, gastando mais eletricidade sem oferecer conforto proporcional.

Dicas para economizar ainda mais

Além de regular corretamente o termostato, algumas medidas simples ajudam a diminuir o consumo de energia:

Mantenha o ambiente bem vedado: cortinas, persianas e veda-portas reduzem a entrada de ar quente e evitam esforço extra do aparelho.

Limpe os filtros com frequência: filtros sujos dificultam a circulação do ar e aumentam o gasto de energia.

Use ventiladores em conjunto: eles ajudam a espalhar o ar frio, permitindo temperaturas mais altas sem perda de conforto.

Ative os modos econômicos: funções como “econômico” ou “sleep” equilibram desempenho e consumo, especialmente durante a noite.

Como ajustar conforme o ambiente

Em quartos, temperaturas entre 23 °C e 24 °C costumam ser suficientes para uma noite confortável. Já em salas maiores, valores entre 24 °C e 25 °C favorecem a distribuição do ar e reduzem o esforço do equipamento.

Ao ajustar o ar-condicionado corretamente e adotar boas práticas de uso, o consumidor garante conforto térmico e mantém o consumo de energia sob controle.

