O erro que cada signo comete na hora de se relacionar com uma pessoa nova

Na empolgação de conhecer alguém, cada signo tende a repetir um padrão que pode atrapalhar o início de uma relação promissora

Layne Brito - 18 de fevereiro de 2026

Toda história começa bonita. A conversa flui, o interesse é mútuo, a expectativa cresce. Mas, junto com o encanto, também aparecem velhos hábitos emocionais, aqueles comportamentos que repetimos sem perceber.

No começo de um relacionamento, eles costumam surgir disfarçados de cuidado, intensidade, independência ou até maturidade.

A astrologia aponta que cada signo tem uma tendência específica quando está conhecendo alguém novo. Não se trata de defeito, mas de padrão.

E muitas vezes é justamente esse detalhe que define se a conexão vai amadurecer ou se perder no caminho.

Veja como cada signo costuma se sabotar sem perceber.

1. Áries

Áries se empolga com o início, mas pode transformar interesse em competição. Às vezes, quer conquistar mais do que construir.

Quando a fase da adrenalina passa, pode perder o foco se não houver novidade constante.

2. Touro

Touro busca segurança desde o primeiro momento e pode criar uma expectativa de estabilidade antes mesmo de conhecer totalmente a pessoa.

A necessidade de certeza pode deixar o início pesado demais.

3. Gêmeos

Gêmeos se conecta pela mente, mas pode usar o humor e a leveza para evitar vulnerabilidade.

Quando a conversa é profunda demais, tende a mudar de assunto ou transformar sentimento em piada.

4. Câncer

Câncer sente intensamente e pode se apegar rápido. O erro não está em sentir, mas em projetar futuro onde ainda existe apenas começo.

Isso pode gerar frustração silenciosa.

5. Leão

Leão entra querendo viver algo grande e marcante. Porém, às vezes, espera que a relação acompanhe o mesmo ritmo de entusiasmo.

Se não se sentir especial o tempo todo, pode interpretar como falta de interesse.

6. Virgem

Virgem observa tudo. Cada palavra, cada gesto, cada detalhe. O problema é quando essa análise vira julgamento interno.

Ao procurar perfeição, pode perder a naturalidade do momento.

7. Libra

Libra quer agradar e manter clima leve. No entanto, pode esconder incômodos para evitar conflitos no início.

Quando decide falar, já acumulou mais do que deveria.

8. Escorpião

Escorpião mergulha fundo, mas nem sempre demonstra na mesma intensidade. Pode criar testes emocionais silenciosos para medir interesse, o que acaba gerando tensão desnecessária.

9. Sagitário

Sagitário adora o começo, a descoberta e a novidade. Porém, quando percebe que o vínculo começa a exigir constância, pode se distanciar por medo de perder liberdade.

10. Capricórnio

Capricórnio entra com cautela e postura firme. Demonstra interesse de forma prática, mas pode parecer frio.

A dificuldade está em mostrar vulnerabilidade logo no início.

11. Aquário

Aquário valoriza conexão intelectual, mas pode manter certa distância emocional. Prefere entender a relação antes de sentir plenamente, o que pode dar impressão de desapego.

12. Peixes

Peixes acredita na história antes mesmo de ela acontecer. A tendência é idealizar demais a pessoa e ignorar sinais que pedem atenção.

No início de qualquer relacionamento, reconhecer o próprio padrão já é um grande passo.

Afinal, o começo não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro.

