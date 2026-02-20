BR-060 será interditada entre Goiânia e Rio Verde para instalação de pedágio

Trechos terão paralisação total por até uma hora em cada sentido da via

Pedro Ribeiro - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Rota Verde Goiás)

Motoristas que irão trafegar pela BR-060 entre Goiânia e Rio Verde devem ficar atentos às interdições programadas para este fim de semana.

A rodovia terá bloqueios temporários para a instalação das estruturas que vão sustentar o sistema de pedágio eletrônico.

No sábado (21), a interdição ocorrerá no km 281, em Jandaia.

O bloqueio no sentido Rio Verde/Goiânia está previsto para as 9h.

Já no sentido contrário, Goiânia/Rio Verde, a paralisação deve começar às 11h.

Em ambos os casos, a previsão é de que o tráfego fique interrompido por até uma hora.

No domingo (22), a operação será realizada no km 233, em Indiara, nos mesmos horários: às 9h no sentido Rio Verde/Goiânia e às 11h no sentido Goiânia/Rio Verde.

Segundo a concessionária responsável pelo trecho, a Rota Verde Goiás, o bloqueio é necessário para o içamento do chamado “pórtico de sacrifício”, estrutura de proteção do equipamento principal que receberá câmeras e sensores do sistema eletrônico de cobrança.

A operação exige o uso de guindastes e a interrupção total da pista por questões de segurança.

A previsão é que o novo modelo de pedágio entre em funcionamento em abril.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!