Capturado em Aparecida de Goiânia homem que matou garota de programa

Suspeito confessou crime, alegando que a vítima teria "surtado" e puxado faca para atacá-lo

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Homem foge após matar garota de programa e é capturado horas depois em Aparecida de Goiânia
Homem foi localizado e detido após confessar ter matado garota de programa. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 37 anos, suspeito de cometer um feminicídio em Morrinhos foi preso poucas horas após o crime, na tarde desta quinta-feira (19), em Aparecida de Goiânia.

Segundo apurado pelo Portal 6, o suspeito teria matado uma garota de programa a facadas dentro de uma propriedade rural.

Após o crime, ele fugiu utilizando uma caminhonete e abandonou o automóvel na rodovia BR-153 antes de seguir em direção à Região Metropolitana de Goiânia.

Equipes policiais iniciaram diligências assim que receberam as informações sobre o caso e passaram a monitorar possíveis rotas de fuga. O homem foi localizado no setor Sítios Santa Luzia, onde acabou abordado.

Conforme os levantamentos, ele teria confessado o crime no momento da abordagem, relatando que a vítima teria “surtado” e puxou uma faca para atacá-lo.

Assim, ele teria revidado a agressão, desferindo golpes de faca na mulher. Em sequência, teria fugido do local, deixando o corpo dela para trás.

A polícia também confirmou que o suspeito chegou a enviar mensagens informando sobre o homicídio e indicando onde o veículo utilizado poderia ser encontrado.

Dessa forma, os militares foram ao local indicado pelo suspeito, encontrando a vítima nua, na cama, já sem sinais vitais.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia responsável pela investigação.

O caso é tratado como feminicídio (quando o assassinato de uma mulher ocorre por razões ligadas à condição de gênero) e segue sob investigação.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

