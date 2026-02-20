Esposa de Eduardo Costa diz que cantor não aceita que ela trabalhe fora de casa

Influenciadora afirma que precisou adaptar carreira à nova realidade

Folhapress - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A empresária Mariana Polastreli revelou que precisou mudar completamente sua rotina profissional depois de se casar com o cantor Eduardo Costa. Segundo ela, o sertanejo deixou claro desde o início que não aceitava uma relação em que a esposa tivesse uma agenda fora de casa.

O relato foi publicado por Mariana em seus stories no Instagram). Ao responder perguntas de seguidores, ela contou que a exigência surgiu logo no começo do relacionamento e que a conversa foi decisiva para o rumo da vida do casal.

“Ele disse que a gente não daria certo se eu continuasse naquela vida de correria, viajando e trabalhando fora o tempo todo. Falou que eu teria que estar disposta a me reinventar”, contou. “Na hora, meu mundo desabou.”

Antes do casamento, Mariana afirma que mantinha uma rotina intensa no empreendedorismo. Durante mais de uma década, teve duas lojas físicas e cuidava pessoalmente de todas as etapas do negócio, desde compras e negociações até atendimento, redes sociais e viagens profissionais. Ela também era modelo das próprias marcas.

Após a conversa com o cantor, decidiu reorganizar a vida. Disse que não aceitou depender financeiramente do marido, mas passou a adaptar o trabalho à nova realidade. Delegou funções nas empresas, investiu em outros projetos e começou a atuar principalmente de casa.

“Eu sempre falei que não quero depender de homem. Tenho prazer em poder comprar minhas coisas. Às vezes falo que quero um presente e ele gosta, mas isso não é rotina”, explicou.

Mariana afirma que a mudança foi fruto de um acordo entre os dois. Segundo ela, como o cantor passa muito tempo viajando por causa da agenda de shows, seria difícil para o relacionamento se ambos mantivessem rotinas externas intensas. “Se eu também ficasse muito fora, nosso casamento não ia dar certo. Eu abri mão de algumas coisas, e ele de outras.”

Hoje, diz que participa ativamente dos negócios do casal e ajuda inclusive em decisões ligadas à carreira do artista. “Meu papel como esposa é dar segurança para ele trabalhar tranquilo”, afirmou.

Ela também contou que a casa conta com uma equipe de funcionários e prestadores de serviço, mas que faz questão de participar das decisões do cotidiano familiar. Segundo Mariana, a dinâmica atual é diferente do casamento anterior, com Eduardo Polastreli, com quem tem três filhos.

No relacionamento atual, diz enxergar uma parceria baseada em funções diferentes. “Hoje existe outro estilo de vida. Meu marido me serve e eu o sirvo também. A gente se completa”, afirmou.

Mariana reforçou que, na visão do cantor, trabalhos presenciais como campanhas publicitárias, sessões de fotos externas ou viagens profissionais não seriam compatíveis com a rotina familiar. “Ele fala que alguém precisa estar em casa, porque ele já precisa sair para trabalhar. E eu entendo isso.”