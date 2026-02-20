Pessoas-toupeira: a cidade que esconde 1.500 pessoas vivendo nos esgotos

Túneis subterrâneos abrigam uma população invisibilizada que vive em condições extremas, longe dos cassinos luxuosos e das luzes da cidade

Gabriel Dias - 20 de fevereiro de 2026

Enquanto milhões de turistas visitam a cidade de Las Vegas todos os anos em busca de luxo, entretenimento e cassinos milionários, uma realidade paralela se esconde sob a cidade.

Nos túneis de drenagem construídos para evitar enchentes, cerca de 1.500 pessoas vivem de forma improvisada, em um cenário que contrasta drasticamente com o glamour da superfície.

Conhecidos como “pessoas-toupeira”, esses moradores subterrâneos transformaram os canais de esgoto e galerias pluviais em abrigo permanente.

O fenômeno chama atenção pelo tamanho da população que vive nesses espaços e pelas condições extremas enfrentadas diariamente.

Os corredores de concreto, escuros e úmidos, estendem-se por quilômetros abaixo da cidade.

Em alguns pontos, os moradores improvisam divisórias, colchões, móveis encontrados no lixo e até pequenos sistemas de energia adaptados.

Viver nos esgotos, no entanto, é extremamente perigoso. Durante períodos de chuva intensa, os túneis podem encher rapidamente, colocando vidas em risco. Autoridades alertam que o nível da água pode subir em questão de minutos.

Organizações sociais atuam na região para oferecer apoio, encaminhamento para abrigos e tratamento contra dependência química — um dos fatores que contribuem para a permanência de parte dessa população nos túneis.

O contraste evidencia um problema social complexo, que envolve desigualdade, saúde mental, dependência química e políticas públicas de habitação.

