Pessoas-toupeira: a cidade que esconde 1.500 pessoas vivendo nos esgotos
Túneis subterrâneos abrigam uma população invisibilizada que vive em condições extremas, longe dos cassinos luxuosos e das luzes da cidade
Enquanto milhões de turistas visitam a cidade de Las Vegas todos os anos em busca de luxo, entretenimento e cassinos milionários, uma realidade paralela se esconde sob a cidade.
Nos túneis de drenagem construídos para evitar enchentes, cerca de 1.500 pessoas vivem de forma improvisada, em um cenário que contrasta drasticamente com o glamour da superfície.
Conhecidos como “pessoas-toupeira”, esses moradores subterrâneos transformaram os canais de esgoto e galerias pluviais em abrigo permanente.
O fenômeno chama atenção pelo tamanho da população que vive nesses espaços e pelas condições extremas enfrentadas diariamente.
Os corredores de concreto, escuros e úmidos, estendem-se por quilômetros abaixo da cidade.
Em alguns pontos, os moradores improvisam divisórias, colchões, móveis encontrados no lixo e até pequenos sistemas de energia adaptados.
Viver nos esgotos, no entanto, é extremamente perigoso. Durante períodos de chuva intensa, os túneis podem encher rapidamente, colocando vidas em risco. Autoridades alertam que o nível da água pode subir em questão de minutos.
Organizações sociais atuam na região para oferecer apoio, encaminhamento para abrigos e tratamento contra dependência química — um dos fatores que contribuem para a permanência de parte dessa população nos túneis.
O contraste evidencia um problema social complexo, que envolve desigualdade, saúde mental, dependência química e políticas públicas de habitação.
