Apostador de Goiânia acerta todos os números e leva prêmio máximo na Lotofácil

Estimativa de premiação do próximo concurso, que será realizado neste sábado (21), é de R$ 1,8 milhão

Confira resultado da Lotofácil. (Foto: Divulgação/CEF)
No sorteio de número 3617 da Lotofácil, um apostador de Goiânia levou o prêmio máximo da noite, ao acertar todas as 15 dezenas sorteadas nesta sexta-feira (20).

A cartela foi registrada na lotérica Vida Nova, localizada no Setor Oeste. Feita na modalidade simples, ela garantiu a quantia de R$ 804.951,07.

Além da aposta em Goiânia, uma outra também foi agraciada com o mesmo valor. Porém, esta foi feita na cidade de São Paulo (SP).

Os números sorteados na ocasião foram: 02 – 04 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 16 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25.

Novo sorteio da Lotofácil

Estimativa do prêmio do próximo concurso da Lotofácil, que será realizado neste sábado (21), é de R$ 1,8 milhão.

Os sorteios são realizados regularmente de segunda a sábado, sempre às 20h. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50. As premiações são para quem marca a partir de 11 pontos.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

