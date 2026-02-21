Criminoso invade igreja de Anápolis e leva todo dinheiro guardado em cofre

Furto foi descoberto depois que funcionárias chegaram ao local e viram um dos vitrais quebrados

Ícaro Gonçalves - 21 de fevereiro de 2026

Suspeito invadiu a igreja quebrando um dos vitrais (Fotos: Reprodução)

Uma paróquia da Igreja Católica que fica no bairro Vila Formosa, em Anápolis, foi invadida e furtada na noite da sexta-feira (20). Segundo informações, o cofre foi arrombado e todo o dinheiro levado pelo criminoso.

O caso só foi descoberto na manhã deste sábado (21), quando uma funcionária responsável pelos serviços gerais percebeu que uma janela frontal da igreja foi quebrada. Logo depois, ela percebeu que a tranca do cadeado do cofre também havia sido destruída.

A secretária da paróquia confirmou a invasão por imagens de câmera de segurança. As cenas mostram um homem não identificado circundando o local por volta das 23h de sexta. Ele usava camiseta clara, calça jeans e boné escuro.

Em determinado momento, ele quebra uma parte do vitral e adentra à igreja. Após violar o cofre, o suspeito também acessou a sacristia e revirou gavetas do local. A quantia exata furtada ainda não foi informada.

A Polícia Militar foi acionada e segue na busca pelo criminoso. A paróquia foi isolada para análise da Polícia Científica, seguindo os procedimentos de preservação da cena do crime.

A investigação segue em andamento, com apoio da Polícia Civil (PC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!