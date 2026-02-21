Espaguete assado à toscana: receita simples e fácil de fazer em casa que encanta todo mundo
Com molho cremoso, linguiça suculenta, tomate seco e camada generosa de queijo gratinado, o prato vira estrela do almoço ou jantar sem exigir horas na cozinha
Tem receita que nasce para ser repetida. Daquelas que saem do forno borbulhando, perfumam a casa inteira e fazem todo mundo correr para a mesa.
O espaguete assado à toscana é exatamente assim: cremoso, gratinado e com sabor marcante, ele entrega o conforto de uma lasanha — mas com muito menos trabalho.
A combinação de tomate seco, linguiça e espinafre cria um molho encorpado e equilibrado, enquanto a camada de queijo por cima garante aquele acabamento irresistível.
O que torna esse prato especial?
O segredo está no contraste de sabores.
O tomate seco traz intensidade e um leve adocicado, que combina perfeitamente com a linguiça dourada.
Por outro lado, o espinafre entra para equilibrar, adicionando frescor e também mais cor ao prato.
Além disso, o molho à base de leite ganha consistência com um toque de farinha, envolvendo cada fio de espaguete de maneira uniforme.
Como resultado, a massa sai do forno suculenta, com textura cremosa por dentro e levemente gratinada por cima.
Ingredientes
- 450 g de espaguete seco
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- 450 g de linguiça italiana crua (sem tripa)
- 1 cebola média picada
- 1 xícara (chá) de tomate seco fatiado
- 3 dentes de alho picados
- 1 1/2 colher (chá) de sal (mais para a água do macarrão)
- 1 colher (chá) de tempero italiano seco
- 1/4 colher (chá) de pimenta-do-reino
- 3 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 4 xícaras (chá) de leite integral
- 140 g de espinafre baby
- 85 g de muçarela ralada
- Salsinha picada (opcional)
Como preparar
- Primeiramente, aqueça o forno a 190 °C e, em seguida, coloque uma panela grande com água e sal para ferver.
- Assim que levantar fervura, cozinhe o espaguete por um minuto a menos do tempo indicado na embalagem, já que ele terminará de cozinhar no forno. Depois, escorra e reserve.
- Enquanto isso, em uma panela grande ou frigideira funda, derreta a manteiga e doure a linguiça, soltando-a em pedaços menores.
- Esse processo leva cerca de cinco a sete minutos e, nesse momento, já começa a liberar aroma.
- Logo depois, acrescente a cebola, o tomate seco, o alho, o sal, o tempero italiano e a pimenta-do-reino.
- Mexa bem e cozinhe até que a cebola fique macia e perfumada.
- Na sequência, polvilhe a farinha sobre a mistura e mexa por cerca de um minuto para cozinhar levemente.
- Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente até que o molho engrosse suavemente.
- Quando o creme estiver consistente, incorpore o espinafre aos poucos, deixando que ele murche no calor do molho.
- Depois disso, misture o espaguete cozido ao creme, envolvendo bem toda a massa.
- Transfira para uma assadeira média, espalhe de maneira uniforme e cubra com a muçarela ralada.
- Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos, até que o queijo derreta completamente e comece a borbulhar nas laterais.
Ao retirar, espere alguns minutos antes de servir e finalize com salsinha, se desejar.
Dicas para acertar
Antes de tudo, não cozinhe demais o espaguete, pois ele continuará o cozimento no forno.
Caso o molho engrosse além do ponto, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a cremosidade.
Além disso, se preferir um sabor mais intenso, utilize linguiça levemente apimentada.
Pode preparar antes?
Sim. É possível montar a travessa, cobrir e manter na geladeira por até dois dias antes de assar.
Dessa forma, você ganha praticidade no dia a dia.
Depois de pronto, o prato dura até quatro dias refrigerado.
Na hora de reaquecer, adicione um pouco de leite para devolver a textura cremosa.
Assim, com poucos passos e ingredientes acessíveis, o espaguete assado à toscana transforma qualquer almoço ou jantar em momento especial.
