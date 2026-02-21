Espaguete assado à toscana: receita simples e fácil de fazer em casa que encanta todo mundo

Com molho cremoso, linguiça suculenta, tomate seco e camada generosa de queijo gratinado, o prato vira estrela do almoço ou jantar sem exigir horas na cozinha

21 de fevereiro de 2026

Tem receita que nasce para ser repetida. Daquelas que saem do forno borbulhando, perfumam a casa inteira e fazem todo mundo correr para a mesa.

O espaguete assado à toscana é exatamente assim: cremoso, gratinado e com sabor marcante, ele entrega o conforto de uma lasanha — mas com muito menos trabalho.

A combinação de tomate seco, linguiça e espinafre cria um molho encorpado e equilibrado, enquanto a camada de queijo por cima garante aquele acabamento irresistível.

O que torna esse prato especial?

O segredo está no contraste de sabores.

O tomate seco traz intensidade e um leve adocicado, que combina perfeitamente com a linguiça dourada.

Por outro lado, o espinafre entra para equilibrar, adicionando frescor e também mais cor ao prato.

Além disso, o molho à base de leite ganha consistência com um toque de farinha, envolvendo cada fio de espaguete de maneira uniforme.

Como resultado, a massa sai do forno suculenta, com textura cremosa por dentro e levemente gratinada por cima.

Ingredientes

450 g de espaguete seco

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

450 g de linguiça italiana crua (sem tripa)

1 cebola média picada

1 xícara (chá) de tomate seco fatiado

3 dentes de alho picados

1 1/2 colher (chá) de sal (mais para a água do macarrão)

1 colher (chá) de tempero italiano seco

1/4 colher (chá) de pimenta-do-reino

3 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 xícaras (chá) de leite integral

140 g de espinafre baby

85 g de muçarela ralada

Salsinha picada (opcional)

Como preparar

Primeiramente, aqueça o forno a 190 °C e, em seguida, coloque uma panela grande com água e sal para ferver. Assim que levantar fervura, cozinhe o espaguete por um minuto a menos do tempo indicado na embalagem, já que ele terminará de cozinhar no forno. Depois, escorra e reserve. Enquanto isso, em uma panela grande ou frigideira funda, derreta a manteiga e doure a linguiça, soltando-a em pedaços menores. Esse processo leva cerca de cinco a sete minutos e, nesse momento, já começa a liberar aroma. Logo depois, acrescente a cebola, o tomate seco, o alho, o sal, o tempero italiano e a pimenta-do-reino. Mexa bem e cozinhe até que a cebola fique macia e perfumada. Na sequência, polvilhe a farinha sobre a mistura e mexa por cerca de um minuto para cozinhar levemente. Em seguida, adicione o leite aos poucos, mexendo constantemente até que o molho engrosse suavemente. Quando o creme estiver consistente, incorpore o espinafre aos poucos, deixando que ele murche no calor do molho. Depois disso, misture o espaguete cozido ao creme, envolvendo bem toda a massa. Transfira para uma assadeira média, espalhe de maneira uniforme e cubra com a muçarela ralada. Leve ao forno por aproximadamente 20 minutos, até que o queijo derreta completamente e comece a borbulhar nas laterais.

Ao retirar, espere alguns minutos antes de servir e finalize com salsinha, se desejar.

Dicas para acertar

Antes de tudo, não cozinhe demais o espaguete, pois ele continuará o cozimento no forno.

Caso o molho engrosse além do ponto, acrescente um pouco mais de leite para ajustar a cremosidade.

Além disso, se preferir um sabor mais intenso, utilize linguiça levemente apimentada.

Pode preparar antes?

Sim. É possível montar a travessa, cobrir e manter na geladeira por até dois dias antes de assar.

Dessa forma, você ganha praticidade no dia a dia.

Depois de pronto, o prato dura até quatro dias refrigerado.

Na hora de reaquecer, adicione um pouco de leite para devolver a textura cremosa.

Assim, com poucos passos e ingredientes acessíveis, o espaguete assado à toscana transforma qualquer almoço ou jantar em momento especial.

