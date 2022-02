Receita de Frango Assado na Panela de Pressão para fazer em casa: fica muito gostoso

Você não precisa mandar bem na cozinha para saber que a panela de pressão é uma aliada para quem busca rapidez e praticidade. Basicamente, com ela podemos cozinhar verduras, legumes, grãos e até mesmo macarrão com muito mais agilidade. Foi pensando nisso, que hoje vamos te surpreender com uma Receita de Frango Assado na Panela de Pressão!

Receita de Frango Assado na Panela de Pressão:

Você vai precisar de:

1 frango inteiro

900 ml de óleo

2 envelopes de tempero pronto em pó para frango

Alho, sal, pimenta-do-reino, cheiro verde picado

Modo de preparo:

Primeiramente, esta receita requer 12 horas para marinar. Assim, na véspera, tempere o frango com alho, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde a gosto e o tempero pronto. Logo, cubra e reserve na geladeira, virando de vez em quando.

Depois disso, coloque o frango para escorrer e aqueça o óleo na panela de pressão por 20 minutos. Em seguida, com cuidado, acomode a ave na panela com as costas para baixo e tampe. Assim que pegar pressão, cozinhe por 20 minutos.

Após isso, libere a pressão para abrir a panela e vire o frango. Além disso, tampe e deixe na pressão por mais 20 minutos. Por fim, abra a panela e, se não estiver dourado a gosto, leve de volta ao fogo, sem tampa, por mais alguns minutos.

