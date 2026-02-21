Essa receita de carne moída, feita em uma única panela, salva qualquer almoço ou jantar
Com batatas macias, molho cremoso e queijo derretido, o prato fica pronto em menos de uma hora e quase não suja louça
Tem dias em que tudo parece faltar na geladeira — menos aquele pacote de carne moída esquecido no freezer.
E é justamente ele que pode transformar um almoço comum ou um jantar corrido em uma refeição quente, cremosa e cheia de sabor.
A combinação é simples: carne bem temperada, batatas macias cozidas no próprio molho e uma finalização generosa de queijo derretido.
Tudo preparado em uma única panela, sem complicação e com pouca louça para lavar depois.
O segredo está na panela
O grande diferencial dessa receita está no preparo concentrado.
Primeiramente, a carne moída doura e cria uma base intensa de sabor.
Em seguida, as batatas entram na mesma panela e cozinham no caldo temperado, absorvendo os aromas e, ao mesmo tempo, liberando amido natural, que ajuda a engrossar o molho.
Depois, o creme de leite suaviza o conjunto, enquanto o queijo se integra ao preparo, formando uma textura envolvente que lembra um escondidinho cremoso — só que muito mais rápido de fazer.
Ingredientes
- 1 colher (sopa) de óleo
- 500 g de carne moída
- 1 cebola média picada
- 1 colher (chá) de alho em pó ou 2 dentes de alho picados
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de páprica
- 1/2 colher (chá) de pimenta-do-reino
- 700 g a 800 g de batatas em cubos médios
- 1 e 1/2 xícara de caldo de carne
- 1/4 de xícara de creme de leite
- 1 xícara de queijo muçarela ou cheddar ralado
- Ervas frescas a gosto (salsinha ou tomilho)
Modo de preparo
Aqueça o óleo em uma panela grande e refogue a carne moída com a cebola, o alho e parte dos temperos até dourar bem.
Esse passo é essencial para intensificar o sabor.
Depois, acrescente as batatas, a páprica e o restante do sal e da pimenta, misturando para envolver tudo nos temperos.
Adicione o caldo de carne e o creme de leite, misture e deixe levantar fervura.
Em seguida, abaixe o fogo, tampe a panela e cozinhe por cerca de 10 minutos.
Destampe e continue o cozimento até que as batatas fiquem macias e o molho levemente encorpado.
Finalize com o queijo ralado, mexendo até derreter completamente.
Ajuste o sal, acrescente ervas frescas e sirva ainda quente.
Dá para adaptar?
Sim — e, aliás, essa é outra grande vantagem da receita.
Por exemplo, é possível trocar o tipo de queijo, acrescentar milho, ervilha ou até cenoura ralada.
Da mesma forma, a receita funciona com diferentes tipos de batata, desde que cortadas em tamanhos semelhantes para cozinhar por igual.
Se quiser incrementar, uma pitada extra de páprica defumada acrescenta profundidade ao sabor sem exigir esforço adicional.
Dicas para acertar no ponto
Prefira carne moída com teor moderado de gordura para garantir suculência.
Caso contrário, se houver excesso de líquido após dourar, escorra antes de seguir com a receita, evitando que o molho fique pesado.
Além disso, para manter a cremosidade ao reaquecer, basta adicionar um fio de água ou leite e misturar bem.
Guardada em recipiente fechado, a preparação dura até quatro dias na geladeira — o que, consequentemente, a torna ainda mais prática para a rotina semanal.
No fim das contas, essa receita prova que não é preciso uma lista enorme de ingredientes para criar algo reconfortante.
Com isso, usando apenas uma panela e bons temperos, a carne moída deixa de ser coadjuvante e assume, definitivamente, o papel principal na mesa.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!