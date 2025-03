6 carnes baratas para carne moída que são de excelente qualidade e ótimas para pedir no açougue

Isabella Valverde - 13 de março de 2025

Carne moída é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha brasileira. (Foto: Captura de tela/Youtube)

Preparar uma boa carne moída vai muito além de simplesmente comprar o primeiro pacote pronto no supermercado.

Escolher um corte de qualidade pode fazer toda a diferença no sabor e na textura dos pratos, além de garantir mais economia na hora da compra.

No açougue, é possível pedir para moer diferentes cortes, que variam em teor de gordura, suculência e preço. Por isso, listamos seis opções de carne barata que são excelentes para carne moída e podem ser utilizadas em diversas receitas.

1. Acém

O acém é um dos cortes mais acessíveis e saborosos para carne moída.

Com um teor de gordura equilibrado, ele garante suculência e é perfeito para hambúrgueres, molhos de carne e refogados. Além disso, é um dos cortes mais fáceis de encontrar em açougues e supermercados.

2. Paleta

A paleta bovina é um corte dianteiro do boi, sendo uma opção mais magra do que o acém. Sua carne é macia, tem poucas fibras longas e se adapta bem a receitas como recheios de tortas, escondidinho de carne moída e panquecas.

3. Peito

O peito é uma carne um pouco mais firme, mas quando moído se torna ideal para preparações que exigem uma carne que absorva bem os temperos. É muito usado em quibes, almôndegas e receitas que combinam com especiarias.

4. Músculo

Embora seja um corte mais rígido, o músculo se destaca pela maciez quando moído.

Ele contém colágeno, o que contribui para dar liga em hambúrgueres caseiros e molhos encorpados. Além disso, costuma ser um dos cortes mais baratos do açougue.

5. Fraldinha

A fraldinha é um corte que, quando moído, mantém um bom nível de gordura, o que garante uma carne moída muito saborosa. Seu preço pode variar, mas ainda é mais acessível do que cortes nobres.

É uma ótima opção para hambúrgueres e pratos que exigem uma carne mais suculenta.

6. Patinho

O patinho é uma das opções preferidas para quem busca uma carne moída magra.

Ele tem baixo teor de gordura e é ideal para receitas mais leves, como panquecas, escondidinhos e pratos fit. É um pouco mais caro do que alguns cortes mencionados, mas ainda assim tem um ótimo custo-benefício.

Qual carne escolher?

Na hora de pedir a carne no açougue, vale lembrar que a escolha depende do tipo de prato que será preparado. Para receitas que precisam de mais suculência, cortes como acém e fraldinha são ideais. Já para quem busca uma opção mais magra, o patinho e a paleta são as melhores escolhas.

Uma dica importante é sempre pedir para moer a carne na hora, garantindo frescor e qualidade no preparo. Dessa forma, você evita misturas desconhecidas e tem um controle maior sobre o que está consumindo.

Com essas opções acessíveis, dá para preparar uma carne moída saborosa, saudável e sem pesar no bolso.

